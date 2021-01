Tomáš Linhart je chrudimský srdcař. Kopal tady třetí ligu, v dresu místních futsalových hegemonů bral pět českých titulů. První mužstvo pomohl pozvednout až do druhé ligy, po podzimu je tým na skvělém čtvrtém místě.

Nyní však ředitele klubu zřejmě čekají neklidné časy. Jeho jméno se totiž poměrně výrazně objevuje v policejních materiálech týkajících se kauzy zadrženého místopředsedy fotbalové asociace Romana Berbra.

Deník měl možnost do spisu nahlédnout a zjistil, že vyšetřovatelé opakovaně Linharta titulují jako „Berbrova přítele“. Ostatně Linhart byl pravidelným hostem na proslulých plesech plzeňského krajského svazu…

Policisté k této přezdívce (logicky) přinášejí několik příkladů, které funkcionáře z východních Čech úzce spojují nejen s Berbrem, ale také s Romanem Rogozem, rovněž stíhaným bývalým sportovním ředitelem Vyšehradu.

Zápas na Vyšehradě

Začněme v červnu 2020. Chrudim hraje zápas na Vyšehradě, v Rogozově království. Linhart (člen Ligového výboru Ligové fotbalové asociace) jde v tomto utkání, jak naznačují policejní odposlechy, proti svým. „Něco jsem pro to udělal, to znamená čtyři hráči, co měli hrát, nebudou hrát, ze základu, a dva, co budou zejtra hrát, vědí, která bije,“ volá Rogozovi.

V sestavě se neobjevují zejména obránce Hlavsa, zkušený Janoušek, kapitán Kesner, elitní útočník Vašulín šel do hry až po hodině. „I v takto v uvozovkách oslabené sestavě jsme vyhráli 3:1 a udělali rázný krok k záchraně v soutěži,“ upozorňuje nyní Linhart.

Samozřejmě, je tu varianta, že si Linhart v hovoru s Rogozem vymýšlel, aby upevnil vztahy s Bebrovým „synkem“, ale o tom dnes chrudimský šéf nemluví.

Vyšehradu nepomohl ani úplatek 170 tisíc korun pro rozhodčí, který jim předal Rogoz v pražském hotelu Pyramida. Sudí Jiří Musil, Zdeněk Kovala a Miloš Vitner pak museli sumu vrátit.

„Ty jsi mě nepochopil?“

O tři měsíce později hraje Chrudim doma s Jihlavou. Rozhoduje Karel Hanousek, který dostává od Berbra instrukce: „Máš hodného s Asiatama.“ Hodná je Chrudim, Asiaté jsou pro šíbra Moraváci, D1 pro něj končí u Humpolce.

Východočeši přesto prohrávají 1:2 a po utkání Linhart volá Berbrovi. „Chybu neudělal, ale my jsme potřebovali pomoc. Nebyl rozdíl mezi Čechy a Moravou,“ stěžuje si. Berbr pak sjede Hanouska: „Oni mi volají, jsou nasraný. No není to dobrý, vole, není. Nebuď tak nadšenej. No ty vole… Jako… Ty jsi mě nepochopil, když jsem s tebou mluvil?“

„Jihlava k nám přijela jako favorit soutěže. Na hřišti jsme jí byli více než vyrovnaným soupeřem. Na nikoho jsem si nestěžoval, byl jsem rozzlobený na naše hráče, že jsme takové utkání nezvládli,“ vzpomíná Linhart. Není to maličko protimluv?

Berbr? Pro mě místopředseda

Šéf fotbalové Chrudimi Tomáš Linhart nechtěl rozebírat svou situaci po telefonu, svolil pouzek rozhovoru po e-mailu. Na otázky, jaké má vysvětlení, že se objevuje v kauze Berbr, a zda byl už v kontaktu s policií, neodpověděl. Na další ano.

Jaký máte vztah s Romanem Berbrem?

Roman Berbr byl pro mě místopředsedou FAČR pro Čechy.

Údajně vám pomohl také s výhrou ve volbách do Ligového výboru LFA. Je to tak?

Do voleb jsem šel s tím, že jsem chtěl více podpořit kluby F:NL v LFA, a cítil jsem podporu od řady klubů.

V jednom hovoru uvádí Berbr, že jste si stěžoval na výkon sudího Hanouska v duelu s Jihlavou.

Na nikoho jsem si nestěžoval, byl jsem rozzlobený na naše hráče, že jsme takové utkání nezvládli.