Dnes se poprvé, takřka po třech měsících, postaví mezi tři tyče. Jeho Brémy vyzvou Leverkusen. Bez diváků, v divné atmosféře. „Budeme bojovat,“ vyhlásil 28letý český reprezentant.

Týmy v Německu se před fotbalovým restartem musely izolovat od okolního světa. Werder si vybral hotel uprostřed Brém, že?

Máte pravdu. Jsme ve zdejším Parkhotelu, ale nepřijdeme do kontaktu se zaměstnanci ani jinými hosty. Vyhradili nám celé jedno křídlo velké budovy, je tam i vlastní vchod. Jezdíme jen na trénink a zpět.

Jak probíhá rehabilitace? Obvykle chodíte do sauny, v hotelu je i bazén. Můžete tam?

Nic, co obvykle využíváme, není k dispozici. Škoda, studená voda by byla dobrá. Naštěstí nám povolili masáže a fyzioterapeuti jsou nám normálně k dispozici.

Koukal jsem, že klub angažoval psychologa výhradně pro hráče a jejich rodiny. Nevyužil jste ho už?

Spíš než psycholog funguje jako mentální a motivační kouč. Ale tohle je v zahraničí celkem běžné, že kluby někoho takového mají k dispozici. Řada hráčů využívá osobní kouče či psychology.

Jste bez ženy, synka Mathiase. Dá se to zvládnout?

Naštěstí to není na dlouho. Srovnávám to s předsezonním soustředěním, jsme zvyklí, to mě také nemají doma a voláme si. Po prvním zápase s Leverkusenem se vrátíme do normálního režimu.

Pojďme k testování na koronavirus. Kolikrát jste ho už absolvoval?

V tomhle tady teď neponechávají nic náhodě. V neděli jsem byl snad na pátém testu. Jednou nebo dvakrát týdně budeme testováni i nadále.

Minulý čtvrtek proběhlo zásadní jednání. Řešilo se, co by se dělo, kdyby Bundesliga skončila předčasně, kdyby nešlo hrát. Ale nic se nevyřešilo…

Měli jsme signály, že tam nepadne finální rozhodnutí. Víc nevím, co k tomu říct. My jsme si dali jasný cíl. Záchranu.

Snad mi fanoušci rozuměli

Jste předposlední. Žádná hitparáda, že?

Ale během té vynucené pauzy se nám vrátila řada zraněných hráčů. Máme to ve svých rukách a budeme bojovat, dokud to půjde.

Teď se hraje. Ale co kdyby vaše snažení za pár týdnů zastavily úřady?

Nejde spekulovat, na to nemůžete myslet. Na druhou stranu, kdyby vláda fotbal zastavila a k tomu by vyhlásili mistra a sestupující, tak by to nebylo fér.

Těžké to budou mít Drážďany ve druhé Bundeslize. Kvůli třetímu koronaviru v týmu nesmí hrát… Jste ve spojení s Pepou Hušbaurem, bývalým spoluhráčem ze Slavie?

Vidíte, četl jsem, jak na tu karanténu reagoval, a chtěl jsem mu napsat. Ještě to udělám.

Jinak ale Němci pandemii zvládají dobře, že?Mám stejný pocit. Snad se to povedlo dostat pod kontrolu. Celkové číslo nakažených je sice vysoké, ale na ten počet obyvatel… Naštěstí i úmrtí je mnohem méně než v nejvíce postižených zemích jako Anglie, Španělsko a Itálie.

Poslední otázka: volnou chvíli jste si nedávno zpestřil dlouhým rozhovorem pro klubový web. Co jsem slyšel, zase jste udělal pokrok. Jste už s němčinou kamarád?

No, vymáchali mě pěkně. Byl to skoro hodinový podcast. Ale je fakt, že mě tady jazyk už tolik nelimituje, jsem tu třetím rokem, takže dobré. Snad mi fanoušci vše rozuměli (úsměv).