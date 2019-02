Tohle je něco jako sebevražedná mise s malou šancí na úspěch. Fotbalisté Slovácka se po pěti porážkách v řadě jedou porvat o body do Jablonce. Právě na hřišti účastníka základní skupiny Evropské ligy, který ve čtvrtek večer remizoval s Dynamem Kyjev 2:2, se pokusí Kordulův tým utnout nepříjemné období. Na severu Čech to však budou mít Moravané hodně složité.

Michal Daněk. | Foto: DENÍK/Stanislav Dufka

„Jablonec jsem na Střelnici nikdy neporazil. Co si matně vybavuji, tak jsem tam jenom párkrát remizoval. To je tak všechno,“ říká brankář Slovácka Michal Daněk.

Do sestavy Slovácka se vrací kapitán Vlastimil Daníček, který byl na hřišti v Mladé Boleslavi vyloučen a mužstvu chyběl v pohárovém utkání s Radotínem i v posledním domácím ligovém duelu s Opavou. „V Jablonci nemáme co ztratit. Čeká nás obrovsky silný soupeř, který je ve formě. Snad už to zlomíme,“ doufá zkušený středopolař.

Jablonec se po rozpačitém vstupu do sezony dostal do pohody. Před dvěma týdny doma vypráskal i mistrovskou Plzeň. „Výsledky v lize ukazují, že s každým se dá prohrát a každý se dá porazit. Nicméně Jablonec je velice silný soupeř. Poslední výsledky svědčí o jeho síle,“ uvedl záložník Jakub Rezek.

Celek z Uherského Hradiště by se měl inspirovat Mladou Boleslaví, která na severu Čech nedávno zvítězila 3:0. „Jablonec má strašně silné mužstvo. Nepojedeme tam však s poraženeckou náladou. Chceme to zlomit,“ burcuje Daněk.

Čtrnácté Slovácko se ve FORTUNA:LIZE výsledkově souží. Moravané pětkrát v řadě prohráli, naposledy nezvládli důležitý souboj s Opavou. Po nepříznivém výsledku 0:2 se uvnitř klubu rozebírala také pozice hlavního kouče Korduly.

Současný stav je jen otázkou času

I když řada fanoušků stále volá po jeho odvolání, konzervativní vedení pracovitého čtyřicetiletého trenéra podrželo. Nepříjemná situace se prý nepromítá na hřišti. Na tréninku všechno funguje, jak má. „Nálada je dobrá,“ ujišťuje Daněk.

Fotbalisté Slovácka si tlak nepřipouští a dál se normálně připravují na nejbližší střetnutí. V některé dny dokonce Daníček a spol. trénovali dvoufázově.



„Není to nic neobvyklého, žádný trest,“ říká Daníček. Moravané drilují hlavně mizernou koncovku. Právě neproměňování vyložených příležitostí celek z Uherského Hradiště v posledních zápasech sráží nejvíce. „Šance si vytvoříme, bohužel je zahodíme. Na druhé straně dostáváme zbytečné a hloupé góly,“ štve Daňka.

Přitom v trénincích to tam hráčům Slovácka padá. „Pak přijde zápas a najednou nás provází kopa smůly. Nedáme dvě šance a pak nás to asi i svazuje. Někteří hráči jsou tady velmi mladí a pořád získáváme zkušenosti. Já ale věřím, že je to jenom otázka času, kdy to zlomíme,“ je přesvědčený Rezek.

Pikantní střetnutí v neděli čeká hlavně na Michala Trávníka a Tomáše Břečku. Oba borci ve Slovácku strávili podstatnou část kariéry a na sever Čech zamířili právě z Uherského Hradiště. O víkendu se postaví proti bývalému klubu. „Něco jsme tady spolu prožili. Zůstáváme dál v kontaktu. Před utkáním se pozdravíme, něco si řekneme, ale hrotit to nebudeme,“ uzavírá Daníček.

Utkání 11. kola FORTUNA:LIGY se hraje v neděli 7. října od patnácti hodin.