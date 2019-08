Záložník zlínského Fastavu Jakub Janetzký se snaží brát slova svérázného kouče k srdci. Mladý středopolař chce trenérovi ukázat, že to není pravda. Minule rozsekl gólem v závěru důležitý duel s Teplicemi, další možnost předvést se má v sobotu v Opavě. Ve městě, kde se narodil a kde nejen fotbalově vyrostl.

„Bude to pro mě speciální zápas. V Opavě jsem doma. Těším se na to a věřím, že nastoupím,“ říká Janetzký.

Bývalý mládežnický reprezentant ještě nikdy ve FORTUNA:LIZE proti mateřskému klubu nenastoupil. Když byl v Jablonci, Slezský FC hrál ještě druhou ligu. Teď se možná dočká premiéry.

„Záleží jenom na trenérovi, zda mi dá šanci a postaví mě. Já jsem připravený, a pokud nastoupím, odvedu maximum pro Zlín,“ slibuje.

Pokud by po týdnu opět skóroval, radost by skryl uvnitř a se slavením gólu by se z úcty k soupeři mírnil. „Ale bude to těžké. Opava hraje doma dobře, navíc se dokáže prosadit i střelecky. Bude to těžký zápas, ale pokusíme se to urvat,“ uvedl Janetzký.

Spolehnout se může na podporu z hlediště. V ochozech stadionu bude mít přítelkyni, rodinu i kamarády. Chybět na tribuně nebude ani strýc, se kterým shodně nosí číslo osmašedesát. „Musím sehnat kolem deseti lístků,“ přiznává Janetzký.

Fandit budou i přátelé

Fandit mu budou i další přátelé a známí. „Je pravda, že v Opavě mám docela dost kamarádů. S některými jsem si už psal, ale nehrotíme to do extrémů. Sázet se s nikým nebudu,“ vzkazuje s úsměvem.

Ať už zápas dopadne jakkoliv, o víkendu zůstane ve Slezsku. „Mám to v plánu. Nechám si doma auto,“ dodává s úsměvem.

Na Letnou se po posledním vyhraném zápase s Teplicemi vrátila dobrá nálada. Ševci se po triumfu nad Severočechy dostali v tabulce výš, venku ale zatím nebodovali ani neskórovali.

„Bohužel neproměňujeme šance. Vždycky se v zápase dostaneme do dvou až tří stoprocentních příležitostí, ale v zakončení nejsme přesní,“ ví mladý středopolař.

Také podle Janetzkého, který přestoupil do Zlína letos v létě z Jablonce, může třaskavou bitvu ve Slezsku rozhodnout první gól. „Musíme být od začátku aktivní a jít tomu naproti,“ říká.

Opava, které v minulém kole v Jablonci přišla o vyloučeného Jurečku, se může opřít o veterána Zavadila. Nejstarší hráč ligy diriguje hru Slezanů a i po čtyřicítce střílí nádherné branky.

„Klobouk dolů před Pavlem. Je neuvěřitelné, jak v tolika letech hraje. Má velký přehled, výborně zahrává standardky, ze kterých těží opavští hlavičkáři,“ dodává Janetzký.