V Čechách působí v malých městěch a na vesnicích tisíce amatérských klubů. Mnohé z nich se potýkají s nedostatečným zázemím, kvalitou hřiště nebo malým zájmem dnešních teenegerů. I proto je tady projekt Gambrinus Kopeme za fotbal, který si dal za cíl podpořit amatérské koluby v jejich honbě za fotbalovou radostí.

Malý klub z Chotusic se dočkal rekultivace hřiště. Teď sní o kabinách

Nad hlavou jim skoro den co den burácejí gripeny. Právě tady, kousek od letecké základny v Čáslavi, najdete sympatický fotbalový klub. Chotusice jsou pro ostatní vesnice příkladem třeba i díky tomu, že uspěly v projektu Gambrinusu Kopeme za fotbal. Pomoc se hodila. Díky ní mohla v areálu proběhnout rekultivace hřiště. „V oddílu máme celkem šest družstev dvě dospělá a čtyři mládežnická, což považuji za úspěch,“ prohlásil Dušan Roubíček, předseda klubu.

Chotusické družstvo vzniklo v roce 1932, aktuálně čítá 151 členů, z toho více než polovina nemá více než osmnáct let. „S mládeží pracujeme dlouhodobě, jednou se daří lépe, podruhé hůře,“ dodal místní boss.

První mužstvo Chotusic působí v kutnohorském okresním přeboru, rezervní tým najdete ve čtvrté třídě. Družstva žáků hrají okresní soutěže. V minulé sezoně se starší žáci stali přeborníky okresního přeboru, čímž navázali na titul z předminulé sezony. „Jsme hrdí na naši fotbalovou tradici a klubovou historii, osobně si vážím každého, kdo chce v klubu spolupracovat jako hráč, trenér nebo fanoušek,“ nechal se slyšet Roubíček. V Chotusicích se snaží vytvářet funkční systém mládeže od přípravky až po dorost. Hráči těchto mužstev v současné době nastupují za první nebo druhý tým.

Ale zpět na začátek. Chotusičtí si nemohou vynachválit zázemí ve sportovním areálu. „Pro obec máme velký přínos, umožňujeme sportovat dětem i dospělým. Kdo má zájem, může se dostavit na trénink. Pořádáme také společenské akce jako sportovní ples nebo fotbalový memoriál s tradicí od sedmdesátých let minulého století,“ podotkl k propojení s obcí Roubíček.

Obec s klubem aktivně spolupracuje a podporuje jeho činnost. V minulosti společně realizovaly vybudování závlahového systému pro fotbalové hřiště. Největší novinkou v klubu je strojová rekultivace hlavního fotbalového hřiště. Právě v tom pomohl projekt Kopeme za fotbal. „Spojili jsme příjemné s užitečným a obdrželi nějaký malý bonus. To je vždy milé a my jsme spokojeni,“ odhalil Roubíček.

Akce od pivovaru Gambrinus v Chotusicích využili místní i jindy. V rámci benefitů se také v klubu pořídily nové latexové lajnovačky. A budoucnost? Chotusice si vysnily nové kabiny, byť si uvědomují, že jde o běh na dlouhou trať. „Je to o trpělivosti a hlavně o shánění finančních prostředků,“ dodal předseda. Že by zase pomohlo pivo? Chotusice mají v ročníkové soutěži projektu jednačtyřicet bodů. To by asi na velkou odměnu nebylo…