Krajčo vyměnil kytaru za herní konzoli. Hrál za Slavii, i když chtěl Baník

Kapela Kryštof a zpěvák Richard Krajčo museli zrušit koncerty v divadlech, to však neznamená, že by o nich, stejně jako o dalších umělcích nebylo slyšet. Zejména frontman populární ostravsko-havířovské skupiny je na sociálních sítích hodně aktivní a to nejen v hudebním podání. Aktuálně vyměnil kytaru za herní konzoli.

Richard Krajčo. | Foto: archiv