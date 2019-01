Ústí nad Labem – Legendární hlášky sportovního komentátora Jaromíra Bosáka patří k fotbalu asi tak jako Pavel Nedvěd k Juventusu Turín. Často jsou jedinou ozdobou nezáživných duelů a divák u televize jen žasne, jak něco takového dokáže někdo vůbec vymyslet. Sami si určitě nějakou Bosákovu perličku pamatujete. Je jich nespočet a tady máte patnáctku těch nejlepších. Příjemnou zábavu!

„Hraje se jen na jedné polovině hřiště. Z toho bude mít radost správce.“

„Úúú, to byl pane zákrok! Tak ten bych nepřál ani nejlepšímu příteli mé ženy!“

„To byla kosa jak od prvorepublikového zemědělce.“

„Hra žižkovské defenzivy měla k dokonalosti asi tak daleko, jako tučňák patagonský k předsedovi OSN.“

„Uznejte, že to je lepší než koukat na detektivku. Tam stejně víte, kdo je vrah. Ale tady to je nervák do poslední minuty.“

„Jak tak na Schmeichela koukám, nechtěl bych se s ním hádat, kdo bude mít nádobí!“

„Kdyby někdo před turnajem odhadl takovouto cestu Řeků do semifinále, byl by rád, že by dostal na neděli vycházky.“

„U Songova životopisu jsem se dočetl, že má 17 sester a 10 bratrů. Jeho tátu asi moc nebavilo číst si večer knížky.“

„V minulých dnech to v Praze vypadalo, jako by se v srdci Evropy konal sraz popelářů z celého světa. Všude oranžová, oranžová, oranžová.“

„Já snad vidím dvojitě - ať se podívám, kam se podívám, všude Cafú. A to přísahám, že jsem střízlivý.“

„Tady na stadionu trochu přituhlo. Zajímalo by mě, jestli nás z těch sedaček někdo po zápase odlepí.“

„Kam a proč vyběhl gólman Černý při akci Klinky, to mi zůstává záhadou až do těchto chvil. Kdyby měl v ruce síťovku, dalo by se předpokládat, že jde stát frontu na pomeranče někde na Malé Straně. Ale on ji neměl!“

„Tak to by nechytil ani David Copperfield zkřížený s chobotnicí.“

„Takhle rozzuřeného trenéra jsem ještě neviděl. Potkat ho v noci, zakousnu se do stromu a dělám suchou větev.“

„Kolik fotbalistů si může dovolit postupovat v plné rychlosti s míčem na branku, nedívat se na nohy a balón, mít hlavu zvednutou a poslepu servírovat míč kolegovi do jasné šance? Nevím, ale mám pocit, že jich nebude víc, než prstů na ruce zasloužilého lesního dělníka po třiceti letech práce s pilami všeho druhu.“