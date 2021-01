Tím bezesporu největším je návrat odchovanců Pavla Šulce a Tomáše Matějky z hostování v Českých Budějovicích. A oba hned dostali šanci i v úvodním zápase, prvně jmenovaný dokonce nastoupil od začátku na pozici hráče číslo 10 místo Aleše Čermáka.

„Jsem rád, ale zároveň nejsem. Výsledek tomu dal takovou pachuť,“ říkal dvacetiletý záložník po ligové premiéře v dresu Viktorie pro klubový web. V kádru jejího áčka se Pavel Šulc objevil poprvé v lednu 2019, to bylo krátce poté, co si zahrál juniorskou Ligu mistrů proti Barceloně či AS Řím. Už tehdy na sebe drzý mladík upozornil, jenže pak se musel obrnit trpělivostí.

„Už ani nespočítám, pokolikáté jsem v přípravě,“ usmál se po prvním lednovém tréninku. Bylo to počtvrté, dvakrát za Pavla Vrby a loni v zimě ho do Českých Budějovic poslal už slovenský kouč Adrian Guľa.

Předtím hrál i za Jihlavu nebo v Opavě. V nejvyšší soutěži tak není žádným nováčkem, měl na kontě tři desítky zápasů, v nichž vstřelil tři góly. Možná proto ani necítil v Příbrami přílišnou nervozitu.

Kanonýr z druhé ligy

„Nemyslel jsem na to. Chtěl jsem prostě vyhrát, což se bohužel nepovedlo. Naše hra je v takové křeči,“ zlobil se Šulc po zápase v Příbrami. A kritický byl i ke svému výkonu. „Mohlo tam toho být ode mě víc,“ uznal muž s číslem 31 na dresu, který s fotbalem začínal doma v Toužimi, ale v plzeňské Viktorii je už od deseti let.

To útočník Lukáš Matějka je dokonce rodák z Plzně, když působil v Ústí nad Labem, patřil k nejlepším střelcům druhé ligy a teď se zkusí prosadit v mateřském klubu.

„Plzeň mám v srdci, mám tady celou rodinu. Můj sen je zahrát si před zaplněnou Doosan Arenou,“ vyznal se Lukáš Matějka před časem v jednom z rozhovorů.

Na zaplněné tribuny si bude muset kvůli přetrvávající pandemii koronaviru ještě chvilku počkat, ale o šanci v červeno-modrém dresu „svojí“ Viktorie už se statečně pere teď. V Příbrami střídal deset minut před koncem konžského záložníka Kayambu a po zákroku na něho kopala Plzeň penaltu. Jenže Aleš Čermák, který nastoupil po hodině hry za Šulce, ji bohužel nedal…

A také viděl čtvrtou žlutou kartu, takže bude v neděli proti Pardubicím (výkop v 16.00) chybět, a tak dostane zřejmě opět šanci 20letý mladík z Toužimi. To Matějku čeká složitější cesta do sestavy, i když francouzský forvard Jean-David Beauguel bude také chybět, jedničkou na hrotu je reprezentační útočník Zdeněk Ondrášek.

Vzpomínka na dorostence

V každém případě je dobře, že jsou oba mladíci zpátky v Plzni a rvou se o místo v sestavě Viktorie.

Ale jsou to skutečně první odchovanci od dob Vladimíra Daridy, jak se mnohde psalo?

Ne tak úplně, ještě než reprezentační kapitán zamířil po titulu v roce 2013 do německé Bundesligy, prosadil se do kádru plzeňské Viktorie také David Štípek. Nýřanský odchovanec byl v klubu od žáčků, v nejvyšší soutěži debutoval v roce 2012, kdy si zahrál také Evropskou ligu, v níž dokonce vstřelil branky – polskému Ruchu Chorzów v rozhodujícím předkole a ve skupině pak i Hapoelu Tel Aviv.

Jenže za Plzeň odehrál Štípek v české lize jen třináct zápasů, pak hrál i za Mladou Boleslav, Hradec Králové, Příbram a Zlín.

Podobným případem byl prakticky ve stejné době levonohý Matěj Končal, ale ten se prosadil ještě méně.

A co třeba Michael Krmenčík a Patrik Hrošovský? Ryzími odchovanci sice nejsou, ale do Viktorie přišli ze Sokolova, resp. Trenčína už v dorosteneckém věku, Krmenčíkovi bylo patnáct a Hrošovskému o dva roky víc. A pak to spolu táhli i v Lize mistrů, dokonce i proti slavnému Realu Madrid. Šulc hrál proti němu v té době za juniorku, dočká se v dospělém věku podobných úspěchů?