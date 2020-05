Fotbal v řadě zemí se pomalu, ale jistě chystá na svůj restart. To se ale netýká fanoušků, těm bude vstup na stadiony minimálně ve zbytku probíhající sezony minimálně ve velké většině případů zapovězen. Ve Španělsku ale přišli na to, jak si s tímto problémem alespoň částečně poradit.

Real Madrid - FC Barcelona, brankář Thibaut Courtois a Ivan Rakitič | Foto: profimedia.cz

Pandemie koronaviru do značné míry zřejmě změní podobu fotbalových zápasů. Třeba v Polsku uvažují o tom, že by rozhodčí museli nastupovat v helmách, aby tak snížili riziko přenosu infekce kapénkami, či že by ze stejného důvodu používali elektronické zařízení místo klasické píšťalky.