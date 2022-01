Hazard si ho přitáhl do kravaty v Rusku, kde působil v letech 2003 až 2006. Ročně mu mělo přistávat na osobní účet až 60 milionů korun. „Proč jsem chodil na ruletu? Přivedla mě k tomu i nuda. Měl jsem spoustu volného času. Nejdřív jsem to bral jako společenskou událost, jenže potom se to zvrtlo. Podařilo se třeba vyhrát nějaký důležitý zápas a z radosti jsem si šel zahrát. Teď už vím, že to byla idiotská zábava. Jako bych vyhodil peníze z okna.“

„Za týden jsem protočil pět, šest milionů. Do kasina bych nešel, nemít v kapse minimálně jeden, spíš dva. Podniky v Petrohradu se o mě předháněly. Posílaly pro mě mercedesy, měl jsem vlastní sál, abych byl u rulety vždycky sám, aby mě nikdo neviděl. Za den jsem prohrál i pět milionů, nejvíce jsem během něj vyhrál jednadvacet. Ale to byla výjimka.“

„Skutečné problémy začaly až po návratu domů, kdy se mi nechtělo chodit do práce, protože tady v Česku by se mi trénování nevyplatilo. Na ruletě jsem zabil mnohem víc času a najednou jsem do toho dával stále víc. Kolik jsem celkově prohrál? Protočil jsem půl miliardy. Je to šílená částka. Byla by za to i větší fabrika,“ přiznal na začátku roku 2009, kdy po třech měsících opouštěl Psychiatrickou léčebnu v Bohnicích. Prohrát měl údajně 150 až 200 milionů korun.

„Byl jsem obyčejný gambler a feťák,“ prohlásil. „Kdybych se do té léčebny nedostal, nevím, jak by to dopadlo. Byly to hlavně těsně před nástupem hrozné stavy. Přišlo to, byli jste někde uprostřed lesa a už jen se pověsit na strom,“ popisoval Petržela.

„Měsíc před nástupem na léčení byl kritický. Můj život byla už jen ruleta, ztrácel jsem zájem o všechno. Měl jsem problémy soustředit se i na to, co mám nejraději, tedy na fotbal. Nevěděl jsem kudy dál.“

„Během jara a léta 2008 už jsem žil jen v kolotoči herna, léky, herna, léky. Antidepresivy jsem léčil prohry, peníze ubývaly a já nevěděl, jestli mi banka zítra povolí vybrat dalšího půl milionu. A tak jsem 3. září nastoupil na léčení, protože už jsem si říkal, že bych taky mohl skončit na ulici.“

Až do odchodu směr Petrohrad ho držela na uzdě manželka Zuzana. Ta však v Liberci rozjížděla fitness centrum a do Ruska se za ním natrvalo nepřestěhovala. „Když po pár měsících prvně dorazila a i pak občas přijížděla, už jsem blbnul,“ přiznal Petržela.

„Chodil jsem na ruletu. A znáte ženský, když před nimi vyhazujete velké peníze, velké porozumění pro to nemají. Většinou hned po jejím příletu jsme se pohádali a všechno směřovalo k rozvodu. A ten i přišel. Do Ruska to ale byla krása,“ uznal Petržela, který odehrál v československé lize 116 zápasů, v nichž dal za Zbrojovku Brno, Cheb a Slavii 36 branek. Zúčastnil se MS 1982 ve Španělsku, kde nastoupil k jednomu utkání. Paradoxně šlo o jeho reprezentační premiéru a zároveň derniéru.

Před osudovým odchodem do Ruska trénoval obě pražská „S“, po návratu domů vedl v sezoně 2006/2007 Sigmu Olomouc, později také Baník Ostrava (2016 až 2017) a Zlín (2018). Naposledy trénoval desetileté kluky ve Vlašimi.

