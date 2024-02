Boj za fanoušky? Slavia nemá podporu. Teplice ale plot také nechtějí

Obraz fotbalu v Česku ovlivňuje kdekdo. Do zápasů nepromlouvají jen trenéři a hráči, ale svým způsobem také policie. Jsou manévry na místě? Nedalo by se s bezpečnostními opatřeními šetřit? V nejnovějším tématu Sportovního deníku zjistíte, že kluby v Česku nejsou v přístupu k fanouškům zdaleka tak jednotné, jak by se mohlo zdát.

Dohled policie na pochod fanoušků (video je z roku 2023, kdy slávisté došli na Letnou) | Video: Deník/Martin Jůzek

Hodně živo bylo v uplynulých dnech kvůli informaci ze Slavie. „Na stadion musíme vrátit plot, který odděluje sektor pro hostující fanoušky od hrací plochy. Nařídila to policie,“ uvedl šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Rozjela se široká diskuse, do níž přispěli příznivci z nejrůznějších koutů země. Zlobili se na policii, ministra i funkcionáře. Fotbalová komunita, běžně rozhádaná, najednou našla společnou řeč. Rakušan chce jednat o plotech na fotbale: Silná slova o šikaně nejsou na místě Fanoušci doufají, že se zbaví nálepky, kterou v minulosti dostali kvůli řadě případů řádění. „V této cestě se však k fanouškům a nám musí přidat i všechny ostatní kluby, LFA a FAČR,“ prohlásil Jakub Splavec, ředitel úseku strategické komunikace Slavie. Snadné to nebude. „Kauza je přehřátá,“ reagoval Petr Fousek, šéf fotbalové asociace. A co víc, z průzkumu Deníku vyplynulo, že shoda rozhodně nepanuje ani mezi kluby. Hned šest účastníků FORTUNA:LIGY se nechalo slyšet, že i nadále chtějí mít na stadionu plot oddělující sektor pro hostující fanoušky od hrací plochy. Důvodů pro tento postoj je podle všeho víc. Pokračování článku je dostupné všem předplatitelům Deník Klubu. V dalších pasážích se dozvíte, které kluby jsou pro zachování plotu a proč. Plot kvůli prevenci i pokutám Nejvíce sdílní byli v Olomouci. „Nežijeme v ideálním světě. Samy kluby vám řeknou, že mezi fanoušky je pár jedinců, kteří dělají bordel. Oni za ně mají zodpovědnost a nechtějí za ně platit. Proto řeknou, že je dobře, že tam ten plot máme. Přestože bychom byli rádi, kdyby prostředí bylo kulturní, je pro nás nyní ze všech úhlů pohledu akurátním řešením plot ponechat,“ řekl Adam Košař, generální sekretář klubu. Opakující se postihy za nepřístojnosti zmínili také na jihu Čech, jmenovitě Milan Čadek. Sportovní manažer Českých Budějovic reagoval takto: „Rád bych řekl, že plot nechceme, ale nejde to. Chceme plot. A nejen plot, na našem stadionu odděluje sektor hostujících fanoušků od hřiště i ochranná síť. Nechceme totiž neustále platit pokuty za házení předmětů na hrací plochu.“ VIDEO: Zadržení v přímém přenosu. Policie si vyšlápla na pochod Slavie Jasno mají i v ostravském Baníku, který byl za úroveň sektoru pro hostující fanoušky na stadionu ve Vítkovicích v minulosti četně kritizován. Nad diváky tam při vyhrocených duelech dokonce visely ostnaté dráty, což je mimochodem fotbalovými řády zakázáno. „Plot je bohužel stále preventivně potřeba. U utkání s nerizikovými kluby, jako jsou třeba Teplice, Liberec, Budějovice, Jablonec, Pardubice a podobně, by potřeba nebyl,“ uvedl Petr Konderla, provozní a bezpečnostní ředitel slezského klubu. Alibistická vyjádření bez přímé odpovědi poskytli třeba zástupci Plzně, Jablonce či Sparty. Její mluvčí Ondřej Kasík vzkázal: „Mělo by dojít k vytvoření jasného souboru bezpečnostních opatření, navázaných například i na možné legislativní úpravy.“ Najde Slavia s rivaly společnou řeč, nebo budou fanoušci nadále v klecích? Kdo nechce plot:

Slavia, Bohemians, Teplice, Pardubice, Hradec Králové Kdo chce plot:

České Budějovice, Ostrava, Olomouc, Slovácko, Zlín, Karviná Kdo odpověděl jinak:

Sparta, Plzeň, Liberec, Jablonec, Mladá Boleslav

