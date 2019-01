/OD ZVLÁŠTNÍHO ZPRAVODAJE DENÍKU/ Rychle zapomenout a makat dál. Jinak ani fotbalisté Viktorie Plzeň po úterním debaklu 0:5 na půdě AS Řím v rámci skupinové fáze milionářské Ligy mistrů nemohou přemýšlet.

Viktoria od samotného úvodu na slavného italského soupeře nestačila. Už ve třetí minutě poprvé inkasovala. A to byl teprve začátek konce. Při chuti hrající domácí totiž nasázeli neškodné Viktorii ještě další čtyři branky a dokráčeli k pohodlné výhře a důležitým třem bodům.

Není tak divu, že trenérovi Plzně Pavlu Vrbovi nebylo zrovna dvakrát do smíchu. Na pozápasové tiskové konferenci z něj bylo cítit zklamání i smíření s faktem, že na evropskou špičku jeho tým nestačí. Alespoň prozatím. „Hodnocení utkání je jednoduché. Soupeř byl prostě jednoznačně lepší a zaslouženě zvítězil 5:0,“ pronesl stroze Vrba.



Pak se ale přeci jen trošku rozpovídal, když došlo na otázku, do jaké míry ovlivnila další průběh utkání brzká branka Edina Džeka. „Samozřejmě nás mrzí, že ve venkovních zápasech v poslední době dostáváme brzy gól. To pak to utkání samozřejmě trošku ovlivní. Je třeba si ale přiznat, že první branka duel v Římě nerozhodla. Domácí byli prostě lepší,“ smutnil Vrba.

Kat Džeko

Za stavu 1:0 pro domácí tým si fotbalisté Viktorie vytvořili dvě slibné brankové příležitosti. Útočník Michael Krmenčík ani obránce Radim Řezník však neuspěli. „Je pravda, že jsme v první půli měli dvě příležitosti. Krmenčík ani Řezník je však bohužel neproměnili. A z brejkových situací jsme nic nevytěžili,“ uvedl zklamaný trenér Viktorie.



V úterním podzimním večeru zaznamenal tři branky bosenský útočník Edin Džeko. Tedy kat Západočechů, který dal hattrick i v posledním vzájemném měření sil – před dvěma lety v rámci Evropské ligy. Tehdy utkání na obrovském Stadio Olimpico skončilo “jen“ 4:1 pro domácí Giallorossi, jak se týmu z hlavního města Itálie přezdívá. „Špatně jsme ho (Edina Džeka - pozn. redakce) bránili a on nám vstřelil tři branky,“ litoval Pavel Vrba. „Hráči, kteří byli na tohle bránění určení, si s tím vůbec neporadili. Pokud nebudeme zodpovědnější a důraznější, nemáme šanci uspět,“ dodal nazlobeně bývalý reprezentační kouč.



Ve druhém souběžně hraném klání skupiny G porazil překvapivě moskevský CSKA královský Real Madrid 1:0. To však nechalo trenéra Vrbu zcela klidným. „Pro nás to asi problém není. Podle toho, jak naše utkání s AS Řím vypadalo a podle výsledku CSKA s Realem je to spíš problém hlavně pro Řím,“ uzavřel plzeňský trenér, jeho tým teď čeká domácí ligové utkání s Teplicemi.