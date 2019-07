Sigma na Slavii překvapila, ale zradila ji penalta. Už zase!

Že bude olomoucká Sigma v zápase na Slavii tak blízko bodovému zisku, to čekal jen málokdo. O to víc ale mrzí, že nakonec hanácká výprava vyrazila zpět na Moravu s prázdnou. Stačilo pár centimetrů, aby se penalta Davida Housky v nastaveném čase odrazila od tyče za čáru a ne zpět do hry. Jenže osud to zkrátka chtěl jinak.

„Když jsem si vzal míč, tak jsem nic nevnímal. Spoluhráče, diváky, stadion, nic… Jen jsem se soustředil na ten kop. Chtěl jsem to utáhnout co nejvíc za tyč, aby to byl gól, i kdyby na tu stranu brankář skočil. Utáhl jsem to ale prostě moc a byla z toho tyčka,“ litoval smutný olomoucký záložník. Dobře věděl, že překvapení opravdu nebylo daleko. Slavia sice vedla už od šesté minuty a v první čtvrthodině měla i další šance. Pak se ale hra začala vyrovnávat. Michal Petráň dal svůj první ligový gól: Mířil jsem, ale zavřel jsem oči Přečíst článek › „Asi po 20 až 25 minutách jsme ale začali ztrácet strašně moc laciných míčů v přechodové fázi. Sigma se tím dostala do hry, začala hrát velice dobře,“ chválil Sigmu kouč Slavie Jindřich Trpišovský. Na konci první půle trefil Jakub Plšek břevno po rohovém kopu. I úvod druhého poločasu vyšel lépe Slavii, ale do vyložených příležitostí už ji Hanáci nepouštěli. „Postupem času jsme se nechali Sigmou zatlačit a zápas pak sklouznul do toho, jestli přidáme druhý gól, nebo Sigmu pustíme do šance. Což se nakonec stalo,“ dodal Trpišovský k Bořilovu faulu na Yunise, který těsně před koncem nabídl Olomouci penaltu. Vrátil jsem se silnější, říká obrozený střelec Krmenčík Přečíst článek › „Sigma si výkonem gól zasloužila, ale my jsme si měli počínat s větším přehledem v šancích a dali bychom více branek,“ mínil Trpišovský. Jeho olomoucký protějšek Radoslav Látal litoval nevyužité šance. Dobře věděl, že v Edenu se body ani letos nejspíš nebudou získávat snadno. „Je to samozřejmě zklamaní po tom konci, kdy jsme neproměnili penaltu. Mrzí mě to, neodevzdali jsme špatný výkon,“ řekl Látal. Penalty Sigmě v poslední době nejdou „Odehráli jsme tady určitě lepší zápas než minule. Kdybych penaltu proměnil, měli bychom bod,“ krčil rameny nešťastník Houska, který jen podtrhl nelichotivou bilanci Sigmy v zahrávání penalt. Hvězdné války v Realu. Opustí Bale Španělsko po rozepři se Zidanem? Přečíst článek › Od návratu do ligy v létě 2017 jich Hanáci kopali pět, podělili se o ně tři střelci – vedle Housky ještě Martin Nešpor a Jakub Plšek, kteří oba mají bilanci 1:1. Plšek, který jinak platí za spolehlivého exekutora, proměnil penaltu v prvním kole v Plzni. V neděli na Slavii už byl ale nějakých deset minut vystřídaný… „David Houska byl na penaltu také určený, cítil se na to,“ podotkl Látal. „Byla to moje chyba, zkrátka špatně kopnutá penalta,“ zopakoval Houska. Sigmu teď čeká další výjezd na hřiště soupeře. V sobotu se představí v Liberci, kde bude chtít zastavit sérii nezdarů ve venkovních zápasech. Hanáci venku prohráli už pětkrát za sebou „Klukům jsem řekl, ať dají hlavy nahoru, jdeme dál. Musíme podávat takové výkony jako tady,“ našel zdánlivě jednoduchý recept Látal. Nejhezčí gól sezóny? Ronaldovi či Messimu konkuruje paráda slávistky Svitkové Přečíst článek › Posledních pět penalt Sigmy v lize 2. září 2018: Sigma – Bohemians Martin Nešpor – zvýšil na 2:0 – konečný výsledek 2:3 25. listopadu 2018: Sigma – Ml. Boleslav Jakub Plšek – za stavu 0:1 nedal – konečný výsledek 0:4 8. prosince 2018: Sigma – Slovácko Martin Nešpor – za stavu 1:0 nedal – konečný výsledek 1:0 13. července 2019: Plzeň – Sigma Jakub Plšek – otevřel skóre na 0:1 – konečný výsledek 3:1 28. července 2019: Slavia – Sigma David Houska – nedal za stavu 1:0 – konečný výsledek 1:0

Autor: Jiří Fišara