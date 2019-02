Když bývalý trenér fotbalové reprezentace Karel Jarolím popisoval své zvyklosti, vždy se usmál a prohodil: „Jestli používám metodu cukru a biče? Ne, volím bič a bič.“ Na jeho místo nyní usedl Jaroslav Šilhavý, další muž se slávistickou minulostí, ale kouč z jiné školy.

To zásadní? Diktátora střídá demokrat, který se má pokusit aspoň poupravit zle poničenou pověst národního mužstva.

První příležitost k tomu bude mít už v následujících dnech. Dnes poprvé přivítal hráče na srazu před duely Ligy národů proti Slovensku a Ukrajině.

A pište si, že Šilhavý vsadí na svoji náturu. Ačkoliv ho i soupeři považovali za ostrého beka, na hřišti byl vždy gentleman.

„Když hrál člověk proti němu, bolelo to,“ vzpomíná bývalý záložník Slavie Ivo Ulich. „Teď už je to lepší, hrajeme za starou gardu na jedné straně,“ usměje se.

Slušný trenér

Ulich používá slova, která na Šilhavého adresu znějí z celého fotbalu. Jiří Štajner, jeho bývalý svěřenec z Liberce, je však mírně upraví: „Říká se o něm, že je hodný, ale on je hlavně slušný.“

„Ale pozor - i já jsem jednou o přestávce rozkopal koš,“ přiznal se Šilhavý před časem. „Jen o tom radši moc nemluvím…“

Každopádně zatvrzelého pedanta Jarolíma střídá trenér, který hráčům věří. Nebude po nich šlapat, nebude kontrolovat do posledního rohlíku jejich stravu. Spíš vsadí na to, že oni mu důvěru vrátí. Tak to ostatně udělal například v Liberci, kde získal v roce 2012 titul.

„Nechal to vlastně na nás. Vybral dvanáct lidí a pak do týmu moc nezasahoval,“ popisuje jeden z tehdejších hráčů Slovanu.

Inspirace Brücknerem

V reprezentaci se tento přístup může na začátku hodit. Vždyť z posledního srazu odjížděli hráči pořádně rozezlení. Zaprvé dostali v Rusku pořádnou nakládačku 1:5, zadruhé letěli do velké země už dva dny před přátelským duelem. To většinu z nich naštvalo, především ti působící v zahraničí přišli o možnost jednoho dne v Česku, nepotkali kamarády, nepodívali se za rodinami.

„Spoustu informací jsme se dozvěděli, ale to je spíše pro naše uši,“ naťukl Šilhavý problém narušeného vztahu kouče s týmem.

Nový trenér tak vsadí na cestu svého vzoru. „Říkalo se mu Brücknerovo dítě,“ připomíná Štajner.

Karel Brückner si Šilhavého vybral k národnímu týmu jako asistenta, mladší kouč mu koukal pod ruce. Viděl, že legenda z Olomouce dbá na herní detaily, ale mimo hřiště hráče nedeptá. V tom je rozdíl oproti Jarolímovi, který potřebuje mít tým pod kontrolou každou vteřinu.

Šilhavý se bude chovat jako Brückner. Ve všech angažmá se mu to první sezonu vyplatilo (Jablonec, Liberec, Slavia), poté to již takový efekt neneslo.

Jak dopadne tentokrát?