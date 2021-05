Byť domácí tým v sobotním zápase 30. kole FORTUNA:LIGY podlehl Mladé Boleslavi 0:1 a v boji o pohárovou Evropu přišel o důležité body, téměř osm stovek diváků si pobyt v ochozech až na výjimky pochvaloval.

Mezi šťastnými držiteli permanentních vstupenek byl také Antonín Straka se synem Tobiášem, kteří Slovácko na vlastní oči znovu viděli po téměř sedmi měsících.

„Myslel jsem si, že se už na stadion letos nedostaneme. Je to pro mě příjemné překvapení. Roušky ani další nařízení mi nevadí. Dá se to zvládnout. Snad se dostaneme i na další zápas,“ přeje si Straka, který má permanentku již od roku 2003.

Dceru Nikolu vzal do hlediště Karel Jiříček. I on byl překvapený možností dostat se o víkendu na ligový stadion. „Jsem rád, že nám to bylo umožněno. Testy jsme si udělali už v pátek,“ uvedl Jiříček.

S kamarády a pivem postával před stadionem trenér Kněžpole Radim Palčík. Bývalý stoper Synotu už nevěřil, že Slovácko letos uvidí naživo. Dočkal se v předposledním domácím zápase. „Zase až tak překvapený jsem nebyl, ale jsem rád, že to tak dopadlo. Testování jsem si zajistil dopředu, ani rouška mi nevadí,“ uvedl Palčík.

Mezi věrné fanoušky patří i Milan Večeřa, který společně s přáteli pečlivě sleduje letošní tažení oblíbeného mančaftu. V sobotu proti Mladé Boleslavi fandil přímo na stadionu.

„Těšil jsem se hodně, protože na fotbal chodím moc rád a už mě to moc chybělo. Je to lepší, než se dívat v televizi,“ prohlásil. „Navíc z letošní sezony jsme nadšení. Klukům to jde, výsledky mají skvělé. Snad to udrží,“ doufá nejen Večeřa.

V hledišti nechyběl ani Miroslav Kadlec. Bývalý reprezentační obránce a kapitán vicemistrů Evropy z roku 1996 ale na rozdíl od běžných příznivců díky své práci hráčského agenta navštěvuje ligové duely pravidelně. „Je ale dobře, že se na stadion dostanou alespoň nějací lidé. Pro fotbalisty je mnohem lepší, že nehrají před prázdnými tribunami,“ uvedl otec současné opory Slovácka.

Nedostalo se na všechny

Sobotní duel si nenechala ujít ani rodina trenéra Martina Svědíka. V dresu s jmenovkou na zádech a šálou kolem krku v doprovodu maminky pochodoval pětiletý Filip Svědík, který redaktorovi Deníku ochotně zapózoval.

Smůlu naopak měl Josef Pomykal. Věrný fanoušek, který 18. května oslaví osmdesát let, se na staduion nedostal, protože vlastní permanentku do jiného sektoru. „Jsem moc zklamaný. Strašně mě to mrzí, protože Slovácku fandím spoustu let a chtěl jsem být přitom,“ vyznal se Pomykal, který moc nechápal, proč do ochozů na rozdíl od jiných příznivců nemůže.

„Permanentku už si nekoupím, nemá to cenu,“ prohlásil. „Podle mě nás permanentkářů není tolik, aby se tam všichni nevešli. Kdyby nám rozsadili, žádný problém by nebyl. Prostoru je opravdu dost,“ míní.

Problém je, že na Městský stadion Miroslava Valenty mohlo jenom necelých osm stovek diváků.

V důsledku rozhodnutí ministerstva zdravotnictví se na sobotní utkání mezi Slováckem a Mladou Boleslaví dostali jenom držitelé permanentek z tribuny A a rovněž držitelé permanentek ze sektoru C4 na východní tribuně.

Návštěvníci ale museli splnit patřičná nařízení. Podmínkou účasti na zápasech je používání respirátoru či obdobného ochranného prostředku úst a nosu. Diváci zároveň musí předložit negativní PCR nebo antigenní test na koronavirus, který nebude starší než 48 hodin, případně potvrzení o prodělání nemoci v posledních 90 dnech nebo certifikát o dokončeném očkování. Klub navíc musel v hledišti zajistit bezpečné rozestupy ob jednu řadu tak, aby mezi usazenými osobami bylo vždy minimálně jedno volné sedadlo.

Do konce sezony čekají Slovácko ještě dvě domácí utkání. Klub chce uspokojit i další část držitelů permanentních vstupenek.

Ministerstvo zdravotnictví totiž povolilo, aby kluby z deseti procent zaplnily kapacitu hlediště. Do kvóty se počítají i pořadatelé, novináři a další osoby, které zajišťují organizaci utkání.

Fanoušci se v první lize dostali na zápasy poprvé od 4. října. Poté byla nejvyšší soutěž kvůli covidu-19 na měsíc přerušena a po restartu se hrálo bez příznivců.

Od první poloviny prosince mohlo na utkání nejvyšších soutěží ve fotbale a v hokeji 300 osob z řad partnerů klubu, později kvóta kvůli zhoršené epidemiologické situaci v zemi klesla na 200 lidí.