Fraška, fiasko, ostuda! Takovými výrazy bylo v minulém týdnu označováno vystoupení fotbalistů Sparty ve 2. předkole Evropské ligy. Prohra 0:2 se srbskou Suboticí však může být brzy zapomenuta. Stačí "málo" – uspět ve čtvrtek večer v odvetě na Letné.

„Poslední dny jsme tvrdě pracovali na tom, abychom zápas zvládli,“ hlásí sportovní ředitel a provizorní kouč Zdeněk Ščasný. „Když předvedeme týmový výkon, máme šanci uspět,“ prozrazuje, kudy by mohla vést cesta k vytouženému vítězství.

V základní sestavě Sparty by se poprvé v sezoně mohl objevit už naplno uzdravený kapitán Josef Šural. „Jsem připravený odehrát celý zápas,“ vzkazuje trenérovi.

Divoké období

Postup do skupiny Evropské ligy označilo před sezonou vedení klubu jako jeden z prioritních cílů. Stačilo pouhých devadesát minut a plány se začaly hroutit jako domeček z karet. Rozčarování sparťanských bossů bylo tak veliké, že bezprostředně po utkání dostal padáka trenér Hapal.

A hráči věděli, že na tom měli lví podíl. „Byli jsme to my, kdo podal špatný výkon. Trenér za něj zaplatil. Je mi to líto,“ sypal si popel na hlavu špílmachr Nicolae Stanciu.

Sparta po změně na své lavičce vydřela výhru (2:1) v Jablonci. „Naše sebevědomí se zvedlo o sto procent,“ říká Vukadin Vukadinovič. „Doufám, že diváky vítězství potěšilo,“ pokračuje střelec jednoho z gólů na severu Čech.

Asi už zapomněl, že stejní fanoušci po srbské ostudě křičeli „Hapal ven“. „Věřím, že když se nám podaří dát rychlý gól, tak přidáme další tři čtyři,“ uvádí Vukadinovič.

Jestli něco na Letné nechybí, tak nekonečná dávka optimismu. Sdílejí ji stále i fanoušci? Přes dlouho trvající neúspěchy Spartu neopustili. „Očekáváme návštěvu okolo 12 tisíc diváků,“ prozrazuje ředitel komunikace Ondřej Kasík s dovětkem, že zápas je umístěný v nejlevnější cenové skupině a permanentkáři na něj mají vstup zdarma.

Uspějí-li sparťané a podívají se do dalšího předkola Evropské ligy, vše špatné bude zapomenuto. Alespoň do dalšího výbuchu.