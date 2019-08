Výhru 2:0 slavili před měsícem na Letné, teď šokovali dalšího aspiranta na titul.

„Za výhru jsme samozřejmě rádi, ale pro nás bude důležitá až v momentu, kdy ji potvrdíme doma s Příbramí,“ připomíná kouč Slovácka Martin Svědík. „Rozdíl mezi utkáním na Spartě a v Plzni byl v tom, že tady jsme nebyli tolik efektivní,“ přidává.

Moravané se na Plzeň výborně nachystali. I když domácí nastoupili ve výrazně pozměněné sestavě a bez několika tradičních opor, hosté je do výrazné šance nepustili a sami si na druhé straně vypracovali několik gólových příležitostí.

„Čekali jsme, že soupeř bude chtít doma tvořit, takže jsme vytáhli presink nahoru. Chtěli jsme těžit ze zisku balonů a z otevřeného prostoru. Ukázalo se, že v tom jsme velice dobří. Nám spíš dělá problémy, když hrajeme do zahuštěné obrany, ale i s tím si musíme poradit,“ ví Svědík.

Moravané dvakrát udeřili po rychlých kontrech. Na konci první půle se prosadil mladík Šašinka, po hodině hry zmrazil Doosan Arenu druhý útočník Zajíc, který se asistencí podílel i na první trefě. Rodák ze Suchovských mlýnů navázal na vítěznou branku z derby se Zlínem a ideálně oslavil pondělní třiadvacáté narozeniny. „Využili jsme toho, že Plzeň není v takové herní pohodě. Její hráči nemají formu, ani výsledky nejsou optimální,“ pronesl Svědík.

Plzeňští fotbalisté se přitom po třech zápasech bez vstřeleného gólu potřebovali chytnout, místo toho inkasovali další drsný políček. Západočeši přišli o letošní ligovou neporazitelnost, navíc neskórovali už 381 minut a před odvetou v Evropské lize s belgickými Antverpami se dostali do krize.

I když Plzeň se Slováckem bodovala v posledních 22 ligových duelech, v neděli vyšla naprázdno.

„Soupeř to měl těžké. Čekalo se od něj, že bude muset tvořit. I my jsme počítali s tím, že bude do nás bušit. My jsme nechtěli hrát jenom v bloku. Naopak chtěli jsme být aktivní. Nikomu nedělá dobře presink, agresivní dostupování. To je velice nepříjemné, což se potvrdilo,“ prohlásil Svědík.

Hostům vyšla sázka na rychlé kontry, pro které má vhodné typy hráčů jako jsou Petržela, Navrátil nebo Zajíc.

„Já myslím, že to, na co jsme se připravovali, jsme hlavně v prvním poločase dobře plnili. To znamená dobrá organizace, vytáhli jsme výš presinkovou vlnu. Chtěli jsme získávat balony, zavírat dobře Plzeň, aby nemohla rozvinout nějakou kombinaci,“ vysvětluje Svědík.

I když se hra Viktorie příchodem Kopice a Krmenčíka zve druhé půli malinko zvedla, organizovaný celek z Uherského Hradiště favorita do větší šance nepustil.

„Věděli jsme, že tam přijde druhý útočník, že se bude Plzeň tlačit hodně nahoru a že bude hrát na riziko. Proto jsme stáhli Daníčka trošku níž. Chtěli jsme sbírat odražené balony a hrát na brejky, což nám vyhovovalo,“ řekl Svědík.

„Po druhém gólu už jsme nebyli tolik aktivní směrem nahoru, ale defenziva až na pár výjimek pracovala docela slušně,“ pochvaloval si kouč vítězů.

Moravané navázali na derby se Zlínem a opět po týdnu se zase opíjejí euforií. Vždyť Vrbův tým v lize skolili poprvé od 10. května 2006. Tedy po dlouhých třinácti letech!

„Chci uspět všude a vyhrát každý zápas. Pro nás teď bude zase klíčové to potvrdit doma s Příbramí. Nechci, abychom doma dopadli jako s Budějovicemi,“ připomněl předcházející nezdar.

S hosty nezamávalo ani zraněného krajního beka Divíška, kterého výborně nahradil Šimko.

„Obránce střídáme každý zápas, ať už kvůli zranění nebo výkonu,“ připomíná s úsměvem Svědík. „Každopádně nikdy není příjemné sahat do obranných řad. Paťa to ale zvládl dobře a zapadl do týmového výkonu,“ chválil slovenského zadáka Svědík.

Přiznal, že před utkáním několikrát mluvil s Milanem Petrželou. Bývalý reprezentant se vrátil do Plzně poprvé od svého letního přestupu do Slovácka a svým výkonem přispěl k senzačnímu triumfu Moravanů.

„S Milanem se bavíme hodně, je to zkušený kluk. Spoléhal jsem na to, že se bude chtít ukázat. Věděl jsem, že jako profesionál bude připravený, což dokázal,“ dodal Svědík.