A jaké jsou u nich Vánoce?„Držíme se české tradice. Ale Nizozemci to mají jinak, děti dostávají dárky už na Mikuláše. Štědrý den je normální pracovní den. Do čtyř pěti hodin jsou lidi v práci, pak společná večeře a 25. prosince objíždějí příbuzné,“ dodal otec tří dětí a přiznal, že si těžce zvyká na lockdown, který v zemi panuje.Sám dostal sportovní dárek v předstihu, když Vitesse postoupilo díky kontumaci utkání Tottenhamu, který nenastoupil kvůli koronaviru v Rennes, do vyřazovací části Evropské konferenční ligy.

Jaká byla reakce v kabině, když jste se o tom dozvěděli?

Nechci říct, že jsme to čekali, ale ono to ani jinak dopadnout nemohlo. To, co se stalo Tottenhamu, nikomu nepřeju, i když nám to hrálo do karet. Mají program tak nahuštěný, že jsme si hned po nesehrání utkání v původním termínu říkali, že musíme postoupit, jen se čekalo na oficiální potvrzení.



Už jste se bavili také o příštím soupeři Rapidu Vídeň?

Mohli jsme dostat i těžšího soupeře. Ale tím nesnižuji kvality Rapidu, který hrál Evropskou ligu. Náš trenér (Thomas Letsch) působil dlouhou dobu v Rakousku. Ví, co nejlépe udělat, ostatně to do dokázaly i naše výsledky v kvalifikaci i skupině.Narážíte na to, že jste právě Tottenham doma porazili…Ale nejen to, s francouzským Rennes jsme odehráli skvělé zápasy. U nich jsme prohrávali 0:2, ale nakonec jsme remizovali 3:3. Tottenham u nás sice nastoupil v obměněné sestavě, ale myslím, že mají natolik nadupaný kádr. Tam se špatný fotbalista nedostane.

Takže s účastí v pohárové Evropě panuje spokojenost?

Pro Vitesse to je první postup do jarní fáze evropských pohárů v historii klubu. Všichni si toho náležitě váží. Ale nechceme zůstat jen u toho, rozhodně nepojedeme do Vídně na výlet. I trenér nám nejprve říkal, že chce postoupit z kvalifikací, pak ze skupiny a teď už zase myslí na to, jak jít dál.

Změna pozice

Jak vůbec nizozemské kluby, jako je Vitesse Arnhem, berou účast v pohárech?

Je to příležitost získat peníze, pro klub i pro hráče. Ano, nejde to srovnat s tím, když jsme s Plzní hráli Ligu mistrů, ale pořád jde o prestiž, možnost ukázat se v Evropě. My jsme navíc měli těžkou skupinu s Tottenhamem a Rennes, to jsou kluby na vysoké úrovni. Zároveň jsme si na sebe upletli bič, každý bude čekat, že budeme hrát v Evropě každý rok.

Momentálně jste v lize na čtvrté příčce, které zase zaručuje evropské poháry. Odpovídá to síle klubu?

Už když tady hráli Tomáš Kalas a Bonny Wilfried, měli na poháry. Vitesse je tým, který by se na těchto příčkách měl pohybovat. Máme skvělé zázemí, naše mládežnické týmy se můžou rovnat s Ajaxem, Feynoordem i PSV Eidhoven. A pak je tady ještě jeden speciální cíl.Povídejte…Vždycky chceme skončit nad Utrechtem, to je náš velký regionální rival. Ani odměny za televizní práva nejsou nezanedbatelné.

Vy jste začal v Arnhemu třetí sezonu. Změnila se nějak vaše pozice?

Poslední dvě sezony jsem začal v základu, ale vždycky jsem pak vypadl. I letos jsem hrál kvalifikaci EKL, postoupili jsme přes Dundalk i Anderlecht. Ale zrovna nedávno jsem měl mítink s trenérem, kde mně vysvětlil, proč sází na jiné stopery (Doekhi, Rasmussen – pozn. aut.).Přesto jste v létě prodloužil smlouvu o další tři roky… A rád! Nechtěl jsem se po dvou letech vracet. A v klubu zase chtěli někoho zkušenějšího, aby byl mladším klukům příkladem, jak se má trénovat, reagovat, když ne vždycky hrajete. Cítím důvěru a ve finále fotbal není o tom, že hrajete každý zápas. V týmu panuje dobrá atmosféra, všichni jsme si rovni. Musíme dělat všechno, aby tým byl úspěšný.

Umíte si představit, že byste v Nizozemsku skončil?

Já pořád věřím, že mám ještě velký kus kariéry před sebou. Podívejte se třeba na Davida Limberského s Milanem Petrželou. Když dokončím ve Vitesse smlouvu, budu tady pět let, a nikde není psáno, že tady nemůžu pokračovat v jiné funkci, ale to je hudba budoucnosti.

Guľovi to s Plzní nesedlo

Když jste zmínil někdejší parťáky, sledujete, jak si vedou vaše bývalé kluby Plzeň nebo mateřský Zlín?

Ve Zlíně jsem vyrostl, s trenérem Honzou Jelínkem jsem ještě i hrál. Ale přiznám se, že víc sleduju Viktorku. Jednak je víc na očích a já tam zažil hodně. Mistrovský titul, narození nejmladšího děcka. Hned po mně se stal otcem i Radim Řezník, právě s ním jsem nejvíc v kontaktu. Teď ztrácí na Slavii jeden bod, mají dobrého trenéra, bude to na jaře zajímavé.

Co říkáte na to, že se Plzni až tak daří, po minulé sezoně už ji mnozí odepisovali?

Byl tam trenér Guľa a nesedlo mu to, i když můj slovenský spoluhráč Matúš Beró ho zná a říká, že je to skvělý kouč. Ale ne vždycky holt všechno klapne. Teď se píše, že za kouče Bílka vyhrávají často o gól, ale to my taky a body mají stejnou cenu.

A jak by vyznělo srovnání nizozemské a české ligy?

Tady se hodně útočí. I když my máme německého kouče, který na defenzivu dbá o něco víc. Ale tady není výjimkou, že zápasy končí 3:4 nebo 5:2. Ofenzivní fotbalisté se neradi vrací, je to víc na obráncích.