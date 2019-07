„Tamní životní styl mně přirostl natolik k srdci, že jsem poloviční Řek,“ usmál se 45letý rodák z Mariánských Lázní v rozhovoru pro Deník před úterní odvetou 2. předkola Ligy mistrů.

V ní se bude „jeho“ Viktoria snažit o postup do další fáze milionářské soutěže. „Bude to mít nesmírně těžké. Olympiakos je doma silnější,“ dodal Vlček, jenž právě na hřišti Olympiakosu nastoupil za Panionios do svého prvního zápasu v řecké lize. Celkem jich má 83 a devět gólů.

Čeká tam viktoriány opravdu takové peklo?

Je velká škoda, že Plzeňáci doma nevyužili některou ze šancí. Olympiakos je totiž doma úplně jiný mančaft, silnější. Řekové jsou horké hlavy, vytvoří velké peklo. Jsou to až fanatici. K tomu se váže i jedna moje příhoda.

Povídejte…

Hned v první sezoně za Panionios jsem dal doma Olympiakosu dva góly a vyhráli jsme 3:1. Druhý den jsem si chtěl v bance vybrat peníze ze svého účtu a úředník řekl, že mně nic nedá, abych šel vedle, protože jsem pomohl porazit jeho milovaný klub. (směje se)

Ale dal, ne?

Nakonec jo. Ale dokresluje to, jak vášniví jsou fanoušci. V Čechách lidi taky fandí, ale jinak. V Řecku je to až náboženství, rodiny fandí klubu celé generace. Fotbal je tam sport číslo jedna.

Olympiakos má prý dva a půl milionu fanoušků. Byl to vždycky takový fenomén?

V Řecku jsou tři velké kluby – Panathinaikos, AEK a právě Olympiakos. Všechny z Atén, i když Pireus je předměstí. Fanoušci se jdou na zápas vyřvat, neexistuje, že by někdo seděl. Nejen chlapi, ale i ženy, děti a dědouškové se jdou vyřádit.

Takže dobrá fotbalová adresa?

Pro mě to byl vždycky nejbohatší tým v Řecku. I když teď vyhrál ligu PAOK Soluň, bude tam velká kvalita. Teď už ligu nesleduju, ale Olympiakos měl vždycky bohaté majitele. Už tenkrát tam hráli Giovanni nebo Karambeu, který byl teď v Plzni na lavičce. Působil tam i Rivaldo.

Vy jste hrál za menší aténský klub Panionios, jak na to angažmá vzpomínáte?

Strašně rád, poznal jsem tam spoustu fajn lidí a rád se tam vracím. S kamarády z Černic jezdíme na jachtu a letos jsme už podruhé byli právě v Řecku. Kluci se chtěli podívat i na stadion Panioniosu, tak jsem je provedl zázemím. I pro mě to byla příjemná vzpomínka.

Troufnete si odhadnout postupové šance Viktorie?

Jsem Plzeňák, fandím Viktorce a přeju jí postup. Ale za tohoto stavu to budou mít na Olympiakosu strašně těžké.

Nemůže být šancí pro Plzeň řecká bohorovnost?

Olympiakos to nemá založené jen na řeckých fotbalistech, je tam portugalský kouč, spousta cizinců. A nutno říct, že té nejvyšší kategorie. Oni peníze vždycky měli a právě ti zahraniční hráči zvyšují kvalitu ligy. Ani Řekům se pak nikam nechce, dokážou si vydělat velké peníze i doma. Nemusí třeba do Německa a přizpůsobovat se tamní mentalitě. V Řecku je úplně jiný životní styl.

Jak se to projevuje?

Když jdete na večeři v sedm, tak jste v restauraci sami. Řekové přijdou klidně až v jedenáct, i s dětmi. Ten život tam je úplně jiný.

Pojďme ale zpátky k těm šancím Viktorie…

Mám kamaráda, který létá mezi Řeckem a Českem a fandí Olympiakosu. Byl i na zápase v Plzni a nepochybuje o tom, že postoupí oni. Ale je to fotbal, šance tady je.