„Nepřekvapilo mě to,“ prozradil Deníku trenér Příbrami Roman Nádvorník, který dal jako první Polidarovi šanci v dospělém fotbale. „První zápas odehrál proti Plzni a už tehdy ukázal svůj potenciál,“ zavzpomínal trenér.

Polidarův příběh je téměř identický s tím, který zažil Jan Matoušek. Jejich dějové linie se rozdělují právě až poté, co došlo na jejich první velký přestup. Matoušek, ačkoliv se o něj před rokem Sparta rovněž zajímala, dal totiž nakonec přednost úhlavnímu rivalovi a zamířil do Edenu. Pak se ovšem znovu potkávají, protože oba po podpisu smlouvy zůstali na hostování u Litavky, v případě Polidara do konce letošní sezony.

Mnoho další rozdílů bychom nenašli, přesto tady jeden je. A obrovský! Zatímco v případě loňské ligové komety bylo okolo přestupu velké haló, což bylo dáno i výší přestupové částky, která se údajně pohybovala okolo čtyřiceti milionů korun, Polidar podepsal smlouvu na Letné v tichosti. „Je to logické, Matoušek je střelec. O ty se média více zajímají,“ vysvětluje Nádvorník. „Polidar zatím pod tlakem není, až ale vstoupí do kabiny Sparty, stane se tak,“ tuší kouč, nicméně jedním dechem dodává, že tlak Polidara nepřitlačí k zemi. „Jde o psychicky odolného hráče.“

Typologicky odlišní hráči

Zde by mohla nastat další odlišnost mezi dvěma příbramskými kamarády, protože kmenový hráč Slavie, ať už je příčina kdekoliv, se zatím v nabitém kádru „sešívaných“ trvale neprosadil a putuje po hostováních, momentálně je v Jablonci.

To by u Polidara platit nemuselo. „Oba dva se těžko srovnávají, protože jde o typologicky odlišné fotbalisty. Matěj je vnímavý pracovitý hráč, který má velmi dobrou levou nohu. Navíc jde o univerzála, co odehraje několik postů. Ve Spartě může určitě uspět a v mnoha ohledech jí pomoci. Nyní má ještě půl roku, aby se na všechno dobře připravil,“ konstatoval Roman Nádvorník.

Ať už to dopadne jakkoliv, Příbrami už nikdo nevezme fakt, že opět vychovala a vyslala do fotbalového světa velký talent. Tak jako už se několikrát stalo v předchozích letech.