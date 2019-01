Ústí nad Labem - K prvnímu tréninku před novou sezonou se dnes po krátké dovolené sejdou hráči druholigového FK Ústí. „Trénink začíná v 9 hodin na hřišti v Přestanově. Náš stánek totiž prochází nějakými chvilkovými úpravami,“ vysvětlil přesun z domácích podmínek trenér Army Svatopluk Habanec. Kompletní kádr do nového ročníku ligy ale k dispozici mít nebude.

Trenér Svatopluk Habanec | Foto: DENÍK/Rudolf Hoffmann



Začneme nedávným losem druhé ligy, do které vstoupíte v prvním srpnovém víkendu domácím soubojem s exligovými Bohemians 1905. Jak se vám los zamlouvá?



Je nejhorším, který nás mohl potkat. Žádný jiný tým nemá těžší. Začínáme s Bohemkou, pak hned Slovácko, následuje Karviná, Hradec, Opava, no jsem na to zvědavý. Zase co na začátku uhrajeme, bude nám jen k plusu. Klíčové budou duely s nám rovnějšími soupeři, které přijdou až v závěru podzimu.



Ve čtvrtek startuje letní příprava mančaftu prvním tréninkem. Objeví se v něm nějaké nové tváře?



Zatím ne. Odešel Tomáš Novák, Petr Fousek je mým hrajícím asistentem a u nás hostující čtveřice Mahmutovič, Pimpara, Vondrášek a Hanzlík zkoušejí štěstí v Teplicích. Některé nové posily máme vytipované, ale nic ještě není definitivního. Čekáme, jak dopadnou jednání s Teplicemi, jestli bude pokračovat model spolupráce jako doposud, že jsme vlastně teplickým béčkem.



Vyhovuje vám to tak? Začíná příprava a vy ještě nevíte, s jakým kádrem vlastně do ligy vstoupíte?



Řeknu to takhle: kdybychom měli přebytečné čtyři miliony korun, nakoupíme si své hráče a nemusíme čekat na dohodu s Teplicemi. Realita je ale jiná a musíme tak čekat na jednání s teplickým šéfem panem Hrdličkou, jaké hráče nám uvolní. Bez této spolupráce by byla situace Ústí kritická. Teplicím na druhé straně tento model také vyhovuje, vyrostli u nás hráči jako Džeko, Mareš nebo Stožický, tak proč ho měnit.



Mahmutovič se ukazuje v teplické přípravě v dobrém světle. Myslíte, že se někdo z té čtveřice v prvoligovém týmu udrží?



Že dal Mahmutovič góly v přípravě proti Litoměřicím ještě není směrodatné. Klukům to přeji, ale měli by mít trochu soudnosti. Alespoň jedna sezona ve druhé lize je určitě posune výš než zkoušet štěstí hned na vrcholu.



Odchází zkušenosti – Tomáš Novák, Fousek bude týmu příležitostně pomáhat, kdo je nahradí?



Musíme spoléhat na zdravé mládí nebo na posilu z Teplic.



Jak vnímáte výměnu na postu vašeho asistenta?



Na spolupráci s Petrem Fouskem se těším. Začátek pro něj bude těžký, odpoutat se od kabiny. Před šesti lety jsem si tím také prošel. Respekt u kluků Petr má, studovat na trenérskou licenci chce také, takže snad bude vše klapat. Že se Venca Budka s klubem nedohodl a končí je škoda, ale život je někdy takový.



Jaký je váš nejbližší program?



Ve čtvrtek a v pátek trénink v Přestanově a v sobotu první přátelák na Strahově proti prvoligovému týmu Kladna.