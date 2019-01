Ústí n. L. - Fotbalisté ve druhé lize už odmakali půlku z várky třiceti mistrovských zápasů a, světe div se, oba severočeské kluby se drží v horní polovině tabulky!

Fotbalisté Ústí na podzim převyšují severočeského rivala z Mostu. Dokázali to v derby a i v tabulce jsou na tom lépe. | Foto: Deník/Zdeněk Koza

Předsezónní prognózy na adresu Ústí a Mostu byly spíš skeptické, realita je však takřka nadpozemská. Hlavně pátá pozice Ústí je šokující, i sestoupivší Most si bez ligových opor vede solidně, když mu patří osmá příčka.

„Ústí mě mile překvapilo, Most je tam, kde má být,“ glosuje vystoupení Severočechů po 15. kole československý internacionál Přemysl Bičovský.

Třebaže do přestávky zbývá ještě jarní předehrávka, už teď je jisté, že Ústí nepřezimuje na horším než pátém místě.

„Šestadvacet bodů, to je nad rámec všech fantasmagorií,“ rozplývá se Svatopluk Habanec. „Je to obrovský úspěch celého kolektivu, od vedení až po maséra,“ pokračuje kouč Ústí, jehož tým byl z kraje sezony na posledním místě a nejčastěji skloňovaným slovem byl v tu chvíli sestup.

Zlom přišel po sedmém kole, od té doby Ústí neprohrálo a slavilo sedm výher. „Měli špatný začátek, protože jim chyběli útočníci. Pak ale přišli tři noví hráči a výkon se zvedl,“ všímá si Bičovský.

Průměrnému týmu vytrhla trn z paty „hostovačka“ Vondráška, Pilíka a Nádeníčka. „Příchodem tří útočníku se za prvé zlepšila defenziva a za druhé se zvýšila konkurence. To jsou spojité nádoby, které nás posunuly výš,“ vypráví Habanec. „Ale i ve stávajícím mužstvu je potenciál,“ nezapomíná na zbytek týmu.

Habanec registruje zájem o své hráče, proto chce mít do poloviny prosince většinu kádru pojištěnou, aby mužstvo mohlo v klidu absolvovat zimní přípravu.

„Těžko se dá odhadovat, jak to bude na jaře, ale pokud se hráči na hostování vrátí do svých oddílů, dostane se Ústí zase dolů a bude mít problémy,“ varuje Bičovský.

Fanouškové klubu z města na Labi by si přáli postup do ligy, na který momentálně ztrácí pět bodů. Co na to kouč? Jen se pousměje. „Je to velká utopie,“ mávne rukou.

Most po letním sestupu z první ligy, kde hrál tři sezony, opustily opory včetně Johany, Gedeona či Pilaře. Ovšem to zprvu nemělo na klub žádný dopad a Severočeši dlouho figurovali mezi vedoucími týmy druhé ligy. Pak jakoby jim došel dech. V posledních pěti zápasech Baník nevyhrál, získal jen tři body a tabulkou se sesunul na 8. místo.

„Tým se pozměnil a teprve se tvoří. Přišli mladí kluci z nižších soutěží a dorostu. Druhá liga je hodně vyrovnaná a umístění zatím odpovídá kádru. Pracujeme na zlepšení, abychom se dostali na vyšší příčky,“ říká trenér Mostu Robert Žák.

„Hru Mostu posuzovat nemůžu, protože jeho zápasy jsem neviděl, ale není pro mě zklamání, že nehraje na špici,“ svěřuje se Bičovský, který se stal prvním koučem, jenž dovedl Baník do ligy.

Se sněhem prý dorazí na sever Čech i noví fotbalisté. „Někteří hráči se osvědčili a kostra týmu je daná, přesto změny chystáme. Do zimní přípravy zapojíme vytipované hráče, odchovance, české i cizince,“ plánuje Žák.