Ústí n. L. - Ústečtí volejbalisté budou dohrávat skupinu play out už jen z povinnosti. Po středečním duelu Benátek s ČZU Praha (3:0) už mají totiž definitivní jistotu, že nejvyšší soutěž neopustí.

Trenér ústeckých volejbalistů Michal Nekola (uprostřed). | Foto: DENÍK/Rudolf Hoffmann

Právě tým Benátek se v pátek (18.00) představí na ústecké palubovce a k jistotě záchrany na úkor Prahy potřebuje zvítězit. Ústečanům jde však o deváté místo, takže určitě nedají svou kůži lacino.

Sluneta Sportcentrum tak uvidí další napínavý zápas. „Vzhledem k tomu, že už máme jistou účast v příštím ročníku nejvyšší soutěže, tak pozměníme sestavu a dáme šanci hráčům, kteří v sezoně mnoho šancí nedostali,“ říká trenér ústeckého týmu Michal Nekola a vzápětí pokračuje:

„Neznamená to ale, že nechceme vyhrát. Pořád nám jde o celkové deváté místo a hráči si musí uvědomit, že hrají o své další angažmá a o své jméno,“ má jasno ambiciózní trenér, který s ústeckým týmem poprvé po čtyřech letech nepostoupil do play off.

„Bylo to ale těsné a tým prokázal, že má svou kvalitu. Do skupiny play out jsme nastupovali s náskokem a jsem rád, že jsme si zajistili udržení. Myslím si, že zaslouženě,“ říká kouč týmu, kterému po letošní sezoně končí smlouva.

Na dotaz, zdali bude u týmu pokračovat i v příštím roce ale manažer SKV Ústí Miroslav Přikryl zatím neodpovídá. „Smlouvy končí všem cizincům, Bicanovi, Kadrabovi i trenéru Nekolovi. Otázku další spolupráce ale budeme se všemi řešit až po sezoně,“ prozradil Přikryl.