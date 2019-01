Mojžíř - Fotbalisté Chlumce překazili Mojžíři remízou radost z postupu do I.A třídy. Po zaváhání druhých Březin tak musí tým Pavla Pirota na definitivu díky dvoubodovému náskoku počkat až do nedělního závěrečného kola.

Fotbalisté Mojžíře (v pruhovaném) pouze remizovali s Chlumcem a oslavy postupu museli odložit. | Foto: DENÍK\Rudolf Hoffmann

Po hrubé chybě v rozehrávce domácích šel Chlumec po sólovém úniku Petra Veselého už ve 2. minutě do vedení. „Dali jsme si tím vlastní gól,“ přiznal kouč Mojžíře Pavel Pirot.



Domácí potřebovali vyhrát, tak vrhli ve zbytku zápasu všechny síly do útoku, který se bil s pevnou obranou hostů.



„Nakonec jsme z penalty srovnali a zápas skončil asi spravedlivou remízou. Mužstvo Chlumce potvrdilo sílu, takže pokud chceme postoupit, musíme v neděli v Úštěku vyhrát. Pokud neporazíme předposlední tým soutěže, nemáme v I.A třídě co dělat,“ uznal Pavel Pirot.



Jeho chlumecký protějšek Milan Česlák potvrdil, že rychlá branka určila ráz zápasu.



„Mojžíř od té doby jenom útočil, ale na to, že hraje o postup byl jeho projev hodně v křeči a svázán nervozitou. Svůj už všelijak polepený tým musím pochválit za bojovnost. Hráči zápas opravdu odmakali. O to víc mě mrzí, že domácí fotbalisté srovnali z úplně vymyšlené penalty,“ posmutněl kormidelník Milan Česlák.

Mojžíř – Chlumec 1:1 (0:1)

Branky: Sikora z PK – P. Veselý. Rozhodčí: Balaštík. ŽK: 1:4. ČK: Učeň – J. Mach. Diváků: 220.



Mojžíř: Bičiště – Vlk, Král, Učeň, Uman – Holakovský, Sikora, Neuman, Jankovský – Vitásek, Pavlík.

Chlumec: Kubec – Vyšata, Škvor, Šimák, Durlin – Uhlíř (62. L. Mach), Česlák, Ausprung, Chrudimský – J. Mach, P. Veselý (R. Veselý).