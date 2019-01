Mojžíř -Tři týdny po postupu fotbalistů Mojžíře do I. A třídy utichly oslavy a začala tvrdá mravenčí práce. Zatím se jedná především v zákulisí, hráči se ke startu přípravy na novou sezonu sejdou až 16. července. Trenér týmu Pavel Pirot si však na nedostatek práce stěžovat nemůže.

Mojžířský Neuman (vlevo) v derby s celkem Chlumce v souboji o míč s hostujícím Uhlířem. | Foto: DENÍK/Rudolf Hoffmann

Hráči si užívají po mistrovské sezoně v I. B třídě, korunované postupem dovolené, to u vás neplatí?

V žádném případě. Jednáme o příchodech nových hráčů a posilování týmu. Nemám čas si skoro ani zajít na pivo.



Má už vaše práce nějaké výsledky?

Tak určitě se něco rýsuje, ale konkrétní jména nových hráčů po mě ještě nechtějte. Na jejich odtajnění je ještě čas.



Projeví se v budování týmu pro I. A třídu spolupráce Mojžíře se sousedním týmem krajského přeboru z Neštěmic?

Vztahy máme velmi korektní a určitě jednáme i s nimi. Model už je zaběhlý a pojede se podle něj i letos. Hráči, kteří vycházejí z dorostu Neštěmic, nebo se vrací z hostování a nemají uplatnění, u nás mohou dostat šanci. Škoda, že zrovna v poslední sezoně se příliš nedařilo našemu dorostu, který spadl do okresního přeboru.



Letní přípravu na nový ročník začnete s hráči 16. července. Už máte představu jak bude vypadat?

Ladit formu budeme třikrát týdně. Domlouvají se i přátelské zápasy, které chceme pravidelně hrát.



Už jsou známá jména některých soupeřů?

29. července hrajeme ve Svádově s Neštěmicemi, kde bude prostor okouknout některé pro nás vhodné hráče v týmu soupeřů. Někteří se už možná objeví i v našem dresu. Zájem máme hrát také s nováčkem krajského přeboru z Lovosic. Každou sobotu by se mělo před startem sezony něco hrát.



V sobotu se nalosoval sled zápasů nového ročníku. Co na los říkáte?

V prvních kolech jedeme dvakrát ven. Není si ale na co stěžovat, los je spravedlivý ke všem.



V I. A třídě hrají další tři týmu z ústeckého okresu. To je proti I. B třídě málo. Těšíte se speciálně na nějaké derby s novým soupeřem?

Nepřikládám tomu velký význam, ale myslím si, že pro diváky i hráče bude atraktivní derby s nedalekým Velkým Březnem. To bude jistě velmi vyhecované.



Postup znamená i větší finanční potřeby. Zvládáte je sehnat?

To je spíš otázka na vedení. Já s tím ale problémy nemám. Když jsme chtěli postupovat, bylo jasné, že i peněz bude potřeba víc. Teď když sháníme posily, vychází nám vedení vstříc. Myslím si, že finanční situace klubu je dobrá a adekvátní soutěži.



Je s postupem spojena i nějaká úprava stadionu?

Stadion I. A třídě plně vyhovuje. Naším cílem je hlavně kvalitní trávník. Nedávno prošel rekonstrukcí a právě v poslední době je jeho kvalita přímo špičková.