Ústecko /FOTOGALERIE/ – Nejvyšší krajská fotbalová soutěž pokračuje svou jarní částí už za necelé dva týdny. Oběma zástupcům Ústecka tak vrcholí zimní přípravné období, po kondičních trénincích už ladí formu především na hřišti.

Neštěmice hrály o víkendu v Novém Boru, odkud přivezly potěšující výhru 5:1, Střekov překvapivě padl s Velkým Březnem 3:4.

Tým Českého lva se představil v dobré formě především v prvním poločase, který vyhrál 2:0. „Domácí jsme do ničeho nepustili a hra se mi moc líbila. Po přestávce jsme trochu prostřídali a už to nebylo tak ideální. Přesto jsme rozdíl dál zvyšovali,“ byl spokojený asistent neštěmického trenéra Martin Beránek.

Husarský kousek se povedl Lukáši Krokovi, který se dostal na hřiště až ve 46. minutě a přesto stihl dát hattrick. „Nový Bor hraje libereckou část krajského přeboru a je v tabulce pátý, takže nás dobrý výsledek z konfrontace hodně potěšil,“ přiznal Beránek.

Střekov v bitvě s o soutěž níže hrajícím Velkým Březnem brzo prohrával. „Přistoupili jsme k začátku duelu hodně laxně a ze dvou brejků šli hosté do vedení. Jeden byl sice asi z ofsajdu, ale to není důležité. My už jsme potom výsledek vlastně celý zbytek zápasu jen doháněli,“ neuklidnil souboj kouče Střekova Petra Čítka.

Po změně stran sice Osada tahala a snažila se vyrovnat. „Když ale třeba úplně propadneme ve vápně, je těžké myslet na body. Ještě nás čeká generálka, ve které si utřídím už celkem jasnou podobu týmu pro jarní část krajského přeboru,“ plánoval Čítek.

Generálky mají oba týmy na víkend naplánované, jen časové údaje ještě budou upřesněny. Střekov vyzve divizní ŘEZUZ Děčín, Neštěmice vyrazí do Lovosic.