Střekov – Horší start si snad fotbalisté Střekova ani představit nemohli. Po třech odehraných kolech krajského přeboru je na jejich kontě hrozivá nula. Naposledy vyšli střelecky naprázdno s Chomutovem, kterému na domácím hřišti podlehli 0:1.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Daniel Seifert

„Oproti minulému zápasu s Jiřetínem jsme odehráli výborné utkání, jen nám chybí klid v koncovce,“ neztrácí naději ostřílený kormidelník Osady Petr Čítek.



Na domácích bylo od prvních minut vidět, že chtějí. „Tlačili jsme se do vápna, vytvářeli si šance, ale bez gólového úspěchu,“ mrzelo Čítka. Tu největší měl Vošahlík, který se dostal do vyložené šance, z úhlu už se mu nepodařilo dopravit míč za záda bezmocného brankáře.



„Ve vápně došlo ke dvěma faulům, které se daly odpískat,“ všiml si Čítek.



V 76. minutě došlo z pohledu domácích na nejhorší v podobě zbytečném faulu Chrudimského. „Rána před Drábem skočila, stihl ji jen vyrazit. Z dorážky jsme inkasovali,“ popsal rozhodující okamžik střetnutí kouč.



Po inkasované trefě se fotbalisté Osady pustili do hry vabank, ta však přinesla platonický tlak a jednu stoprocentní šanci pro hosty, kteří jí pohrdli.



„Hráli jsme dobře zezadu, v sestavě se objevili noví hráči, ale nedáváme góly, hrajeme pod tlakem. Příště to musíme zlomit,“ přeje si kouč.

Střekov – Chomutov 0:1



Branka: Tichý. Rozhodčí: Beneš. ŽK: 1:3. Diváci: 150. Poločas: 0:0.



Střekov: Dráb – M. Lenc (42. Chrudimský), M. Novotný, Rohlik, Novák – Sluka (70. Bednář), Vošahlík, Stárek, Václav Novotný – Urbík, Barát.

ZPRACOVAL Jiří Šlaj