Ústí nad Labem/FOTOGALERIE/ – Na Slovácku v duelu s místním klubem měla ústecká parta fotbalistů pod vedením Svatopluka Habance jedinečnou šanci získat druhý plný bodový příděl v Gambrinus lize. Ani dlouhá přesilovka a možnost pokutového kopu, který neproměnil Michal Doležal, jim k jejich cíli nepomohla.

Jeli jste na Slovácko bodovat, to se nakonec podařilo. Jaké je hodnocení po výsledku 1:1?

Věděli jsme už před zápasem, že je soupeř v domácím prostředí silný. Má výborné fanoušky, pro nás byl zážitek si v takové kulise zahrát. Vzhledem k průběhu utkání je pro nás bod málo.

Kde se lámal chleba? Vyloučení domácího hráče nebo neproměněná penalta Michalem Doležalem?

Naše penalta byla klíčovým okamžikem, kdyby jsme šli do vedení jedna nula, tak by to soupeř musel ještě více otevřít a my bychom měli více šancí se prosadit.

Nezavládla po zápase v kabině nejistota, nejste pod tlakem?

Nebylo to z naší strany tak uvolněné. Nedá se říci, že bychom nebojovali, ale můžeme se ještě zlepšovat a hrát lepší fotbal.

Co na to váš trenér Habanec, jak na výsledek reagoval?

V kabině byla pěkná bouřka. Trenér byl hodně rozezlený. Za tu dobu, co pod ním hraji, tak jsem tohle ještě nezažil.

Jak vám osobně se povedl zápas?

Nechci hodnotit vlastní výkon, od toho tu jsou jiní. Měl jsem dvě možnosti se gólově prosadit, bohužel to nevyšlo. Už je odehráno šest kol a zatím se mi nepodařilo vstřelit jedinou branku.

Často je od fanoušků slyšet, proč ten Martykán nestřílí?

Říká mi to dost lidí, jenže jsem se střelbou na štíru. Když se vidím střílet na tréninku, tak bych si dal facku (smích). Ale snažím se na tom pracovat, mám se pořád hodně v čem zlepšovat.

ZPRACOVAL Jiří Šlaj