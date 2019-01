Ústí nad Labem– Fotbalisté Neštěmic zvládli domácí utkání s Bezděkovem a v letošní sezoně krajského přeboru si na své konto připsali další důležitou výhru, když se pod vítězství 4:1 třemi brankami podepsal talentovaný útočník Lukáš Krok.

„Spokojeni můžeme být především s druhým poločasem, ten byl z naší strany parádní. Soupeře jsme přehrávali ve všech směrech a zvítězili jsme naprosto zaslouženě,“ pochvaloval si asistent trenéra Neštěmic Martin Beránek.

Hráčům Českého lva přitom vůbec nevyšlo první dějství. „Kluci na začátku působili ospalým dojmem a hra byla taková neurovnaná. Měli jsme sice územní převahu, ale vůbec se nám nedařilo v kombinaci,“ vysvětlil Beránek s tím, že hráčům musel o přestávce v kabině společně s hrajícím trenérem Tomášem Novákem domluvit.

„To si ale kluci vzali k srdci a do druhé půle vlétli po hlavě. Hned ve 48. minutě otevřel skóre Růžička a o tři minuty později se prosadil Krok,“ řekl asistent kouče.

Talentovaný útočník Neštěmic měl vůbec svůj den. V 75. minutě zápasu zvýšil po přihrávce za obranu od Zvonka na 3:0 a o pět minut později se mohl radovat z hattricku, když po přihrávce Růžičky obešel brankáře a poslal míč do zcela prázdné branky.

„V závěru, konkrétně v 88. minutě, ještě domácí snížili, když brankář Vágner vyboxoval míč, srazil se se spoluhráčem a z dorážky se prosadil Čaněk. To už ale na výsledku nemohlo nic změnit,“ popisoval Beránek poslední minuty zajímavého zápasu a na závěr dodal: „Za druhý poločas musíme kluky pochválit, hráli přesně to, co si představujeme.“

Druhý zástupce Ústecka v nejvyšší krajské soutěži, celek Střekova, svůj zápas na hřišti Souše neodehrál. Utkání bylo totiž odloženo pro nezpůsobilý terén.

Neštěmice – Bezděkov 4:1 (0:0).

Branky: Krok 3, Růžička – Čaněk. Rozhodčí: Sabo. ŽK: 3:3. Diváci: 120.



Neštěmice: Vágner – Fousek, Novák, Soukup, Holly – Stehlík (75. Šanovský), Valenta, Zvonek (80. Žid), Růžička – Šťástka (70. Janda), Krok.



Souš – Střekov – odloženo pro nezpůsobilý terén.