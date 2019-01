Ústí nad Labem – Tvrdé střety, nekoordinované pohyby na bruslích, pěkné branky, ale především uvolněná atmosféra a dobrá nálada. To vše bylo k vidění na hokejovém utkání fotbalistů Army, kteří se tak na zimním stadionu v Ústí rehabilitovali po nevydařeném podzimu v 1. lize.

V souboji mladých proti starým, kde výsledek nebyl důležitý, čaroval v brance Radim Novák. Málokdo ho ale poznal. Se starou helmou alá Dominik Hašek a dresem Toronta Maple Leafs čelil útokům mladých pušek. „Radim si vedl dobře. Jak má menší branku, tak se mu hůř dávají góly,“ popíchl svého spoluhráče Tomáš Krbeček. Novák dostal branku jen od dalšího gólmana Antonína Bučka.

Zejména v týmu mladíků bylo vidět, že s ledem a bruslemi nejsou velcí kamarádi. Když už se rozjeli, tak se jim pak hůř brzdilo a jako zábrana jim posloužil spoluhráč či mantinel.

„Poprvé na bruslích nestojím, ale že by to bylo něco světoborného, to se říct nedá,“ culil se Krbeček, který chytal během utkání na střídačce druhý dech.

Zároveň také musel ze svého týmu pochválit asi nejlepšího hokejistu z celého kádru Army. „Ríša Veverka je opravdu dobrý hráč. Umí z nás nejlíp bruslit. Většinou však na bruslení bývá talentovanější ta starší generace. Nevím, čím to je. Možná že v mládí hodně hráli Playstationa. Tam se to bruslí samo,“ dodal s úsměvem útočník.

Nejstarší na kluzišti byl sportovní manažer Army Stanislav Pelc. V pětapadesáti letech si tak kromě nedávného utkání ve 2. fotbalové třídě zkusil hokejový sranda mač.

„Standa je po dvou střídáních před infarktem. Ale jinak klobouk dolů,“ pochválil svého parťáka Pelce z týmu starších během střídání Vít Vrtělka, jenž si připsal dvě asistence.