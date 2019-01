Ústí nad Labem – Průměrný podzim mají za sebou fotbalisté Neštěmic v další sezoně krajského přeboru. Svěřenci hrajícího trenéra Tomáše Nováka okupují po polovině soutěže sedmou příčku v tabulce a na lídra z Loun ztrácejí pět bodů. „Mohlo to být i lepší, ale o nespokojenosti se mluvit nedá,“ říká kouč Českého lva.

Hrající trenér Neštěmic Tomáš Novák (vpravo) patřil během podzimní části k hlavním oporám zadních řad Českého lva. | Foto: DENÍK/Rudolf Hoffmann

Po podzimní části jste na sedmém místě tabulky. Panuje s dosavadním umístěním spokojenost?

Mám smíšené pocity. Na jednu stranu jsem zklamaný z toho, že jsme za celý podzim nedokázali vyhrát venku. To se mi snad nikdy nestalo. Ztratili jsme utkání v Kadani, ve Štětí a na Střekově jsme také mohli bodovat. Na druhou stranu se nám až na úvodní prohru s Lounami dařilo doma, kde jsme od té doby vyhrávali.

Který zápas vám nejvíce vyšel a který naopak nejméně?

Největší zklamání jsme zažili určitě v Kadani, prohráli jsme 0:1 a byl to náš nejhorší zápas podzimu. Nejlepší duely byly proti Blšanům a Proboštovu, které jsme zvládli a nastříleli jsme i dost branek.

Loni Neštěmice po podzimní části společně s Roudnicí kralovaly soutěži. Kde hledat příčiny toho, že se to letos neopakuje?

Nevím, jestli loni odešli nějací hráči, kteří by teď týmu chyběli. Loni měly Neštěmice výborný podzim, ale na jaře už také ztrácely. Soutěž je hrozně vyrovnaná, na prvního ztrácíme pět bodů. Jak ale říkám, jsem zklamaný hlavně z toho, že jsme za půl roku nepřivezli z venku tři body. Někteří hráči podle mě neodvedli maximum. Kdybychom hráli venku tak, jako doma, měli bychom teď o pět bodů více a byli první v tabulce.

Dostáváte poměrně dost branek, je tedy obrana tím místem, kde vás nejvíce tlačí bota?

Těžko říct. V průběhu podzimu se nám zranilo několik hráčů a sestava se často měnila. Na konci soutěže už se obrana dala dohromady, ale většinu gólů jsme dostávali ze standardních situací. Ty byly asi největším problémem.

Už víte, kdy zahájíte zimní přípravu?

Začít trénovat bychom měli někdy kolem 7. ledna a v polovině ledna bychom měli odjet na soustředění do Doks.

Očekáváte během zimní přestávky nějaký pohyb v kádru?

Samozřejmě je to věc jednání s vedením, teď přes zimu na to bude dostatek času. Určitě bych ale uvítal, kdyby nějací hráči přišli. Uvidíme.

Jaké budou ambice vašeho týmu v jarní části krajského přeboru?

To nám hodně naznačí první tři kola. V úvodním kole jedeme do Loun, pak máme doma Modrou a pak vyrazíme do Blšan. Po těchto třech zápasech se ukáže, jestli budeme schopní hrát o nejvyšší příčky. Máme těžký los a samozřejmě bych byl spokojenější, kdybychom začínali doma, ale nedá se nic dělat. Startujeme na půdě favorita z Loun a nezbývá nám, než se s tím poprat a pokusit se venku získat tři body.