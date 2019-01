Ústí nad Labem – V posledním odehraném kole nejvyšší krajské fotbalové zvítězily Neštěmice doma s Kadaní 5:1, když se střelecky probudily po přestávce, kdy nastřílely čtyři branky. Dnes se fotbalisté Českého lva utkají od 17 hodin na hřišti Bezděkova.

Střekovští fotbalisté Souš, Něštěmice vyrazí na Podřipsko | Foto: DENÍK/Rudolf Hoffmann

Mužstvo Střekova, i díky mužům v černém, podlehlo těsně 1:2 v Blšanech. Dnes se na stadionu Osady představí od 17 hodin Souš.



„Zraněný je Lenc a minimálně měsíc bude mimo Rohlík, snad se dá dohromady Stárek,“ říká střekovský kouč Petr Čítek a dodává:



„Máme málo bodů, Modrá a Proboštov jich na nás ztrácejí pouhých pět a chceme v tabulce minimálně o místo výš. Situace v divizi se totiž může vyvinout tak, že by mohly sestupovat tři celky. Potřebujeme navázat na domácím duel se Žatcem, který jsme jako jediný na jaře vyhráli.“



Neštěmice našly mušku a v pohárovém duelu i v mistrovském střetnutí nastřílely po pěti brankách.



„Nás soupeř v posledním střetnutích podlehl 0:4 doma Blšanům a následně prohrál v Souši 0:6. Určitě nebude chtít prohrát potřetí. Mají v týmu vysoké hráče, proto si musíme dát pozor při standardních situacích. V posledních zápasech se nám střelecky dařilo, tak si snad kluci něco schovali i pro zápas na Podřipsku,“ tvrdí asistent neštěmického kouče Martin Beránek a pokračuje:



„V letošní sezoně se nám ještě nepodařilo vyhrát na hřišti soupeře, tak by to mohlo vyjít tentokrát. Chybět budou Šťástka, Hůla a Zoubele, uvidíme jak bude vypadat stav u Valenty a tentokrát bude k dispozici i Soukup. Šanci dostanou další hráči, tak ji snad chytí za pačesy. Nečeká nás lehké střetnutí, ale chceme se pohybovat v horní polovině tabulky.“