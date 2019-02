Chlumec – Šest branek bylo k vidění v derby dvou zástupců Ústecka v dalším pokračování fotbalové 1.B třídy. Souboj domácího Chlumce s Petrovicemi nakonec vítěze nenašel a skončil stejným výsledkem jako před rokem – 3:3.

„Bylo to zvláštní utkání. Nedokázali jsme v něm zopakovat výkon ze Srbic a hráli jsme bez bojovnosti a nasazení. Ujali jsme se sice vedení, ale brzy jsme o něj přišli,“ vypráví chlumecký trenér Milan Česlák.

Za Petrovice se nejprve trefil kanonýr Povejšil a po třech minutách dokonal obrat zápasu Segeš. „Do poločasu ale domácí vyrovnali, když pomezní rozhodčí signalizoval ofsajd, přestali jsme hrát, ale hlavní sudí nezapískal,“ mrzelo hrajícího předsedu Petrovic Rudolfa Glasera.

Ve druhém poločase se hosté brankou Povejšila dostali znovu do vedení, to ale mělo i tentokrát jepičí život. „Ke konci nám docházely síly a na pravé straně to hořelo. Z této strany také přišel průnik a po centru si Pešata srazil míč do brány. Loni jsme si tu také dali v poslední minutě vlastní gól na 3:3,“ mrzelo předsedu Petrovic Glasera.

„Remíza byla asi spravedlivá, žádný z týmů nepředvedl nijak oslnivý výkon. Příště nás čeká duel ve Svádově, kde budeme chtít získat zpátky ztracené body,“ dodal Česlák.

Chlumec – Petrovice 3:3 (2:2). Branky: J. Mach, Šimák, Vyšata – Povejšil 2, Segeš. Rozhodčí: Schmidt. ŽK: 4:2. Diváci: 70.



Chlumec: R. Veselý – Šimák, Ausprung (75. Jakubec), Herzina, Durlin – Peteřík, Semenský, M. Škultéty, L. Mach – Česlák, J. Mach (78. Vyšata).



Petrovice: Toman – Machek, R. Liška (75. Pešata), Glaser, Král – M. Čihák (80. O. Liška), Kopecký, Fryček (60. Kremr), Z. Čihák – Povejšil, Segeš.