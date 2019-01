Povrly – Fotbalový celek Povrlů skončil v A skupině 1.B třídy na devátém místě, ale i když ze skupiny sestupovaly tři týmy, záchranu si zajistil s předstihem.

Karel Jozífek povede tým i v další sezoně. | Foto: DENÍK/Rudolf Hoffmann

Dvanáctý Union Děčín, který zamířil do okresních soutěží, ztrácel na Povrly deset bodů. V soutěži získaly Povrly 33 bodů.

„Mohlo to být lepší, ale na podzim jsme prohráli se sestupujícími týmy a těch šest bodů nám chybělo,“ tvrdí kouč Povrlů Karel Jozífek, který povede celek i v následujícím ročníku.

Ve kterých utkáních o mistrovské body vás tým nejvíce zklamal?

Když se ohlédnu za celou sezonou, tak na podzim jde právě o ty zápasy s celky, které obsadily poslední dvě místa. Prohráli jsme jak v Chabařovicích, tak ve Vaňově. A v jarních odvetách to bylo v Chuderově. Prohráli jsme 1:5 , mužstvo nebojovalo a soupeř nás jednoznačně přehrál.

A naopak, po kterém duelu jste byl v uplynulé sezoně nejspokojenější?

Už ve druhém kole, kdy jsme porazili Petrovice 6:1. Ale takový zápas se odehraje jednou za sezonu. Do čeho jsme kopli, to nám tam spadlo.

Kdy zahájí celek Povrlů přípravu na novou sezonu?

Už se to blíží. První trénink máme už v úterý 19. července.

Pokud jde o kádr, dozná před výkopem četných změn?

Omlazujeme a tak dostali starší hráči možnost zahrát si ve vyšších soutěžích. Koutský to zkusí v Křešicích a na Zdeňka Škodu čeká stejný pokus v Děčíně. A Rickardt , protože dojíždí z Ústí, to zkusí v Chuderově.

Povrly tedy vyrazily cestou omlazování kádru?

V posledním utkání v České Kamenici byl věkový průměr mužstva 23 let. Tím jsme vlastně překvapili i soupeře a odvezli si tři body po výhře 2:1. Mužstvo hrálo pěkný fotbal, teď ještě potřebujeme, aby tým nabral zkušenosti. Zrušili jsme C tým, který hrál třetí třídu, i když vlastně hráči z týmu přešli do B družstva a budou hrát druhou třídu.

Už znáte jména soupeřů se kterými se utkáte v přípravě?

Budeme spíše trénovat, než hrát. Jsme domluveni s Úštěkem na utkání, které by pro nás bylo generálkou před zahájením bojů o body. Ještě se dohodneme, zde se bude hrát v Úštěku, nebo u nás.

Jaké máte cíle do další sezony a kde vidíte favority pro příští ročník?

Nechceme mít problémy se záchranou. A favorité? Velké Březno, Chuderov, uvidíme v jaké sestavě bude nastupovat střekovská rezerva a jsou tady i nováčci. My jsme po postupu skončili třetí v tabulce.