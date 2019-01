Ústí nad Labem /FOTOGALERIE/ - „Čekáme na Vondráška a v hlavě mám ještě jedno jméno na hostování,“ říká kouč Teplic. „Přijdou posily,“ čeká změny i trenér Ústí.

Do zahájení první ligy zbývá poslední týden, druhá zvedne oponu za týdny dva. Tepličtí fotbalisté se zajeli na generálku do sousedního Ústí nad Labem a třebaže brzy po sólu agilního bosenského forvarda Mahmutoviče vedli 1:0, na očekávané vítězství nedosáhli.

Ústecký rival sehrál kvalitní partii a devět minut po přestávce střídajícím středopolařem Zachariášem srovnal krok i ve skóre. „Chtěli jsme vyhrát, generálka proto nedopadla podle představ,“ řekl bez okolků Petr Rada, trenér FK Teplice.

Pokud by podobně skončila i ligová premiéra v Ostravě, byl by spokojen pouze s výsledkem. „První poločas byl z naší strany lepší, měli jsme pohyb a dali branku, ale druhý jsme začali zle a patnáct minut bylo opravdu špatných. Dlouho jsme si koledovali o vyrovnání, až se soupeři podařilo. Vytratil se pohyb, ztráceli jsme míče, nemluvili jsme, měli málo šancí, jen dvě střely. S hráči budu individuálně mluvit. Někteří budou mít problém, protože tudy cesta nevede. Někteří to pojali, jako že se nic neděje… Máme týden do ligy, budeme pracovat na standardních situacích.“

Rada připustil, že postavil silnou sestavu. „Na Baníku se diametrálně lišit nebude. Musíme čekat. Máme zraněného Vondráška, který začne trénovat v úterý. Je to zkušený a rychlostně vybavený hráč, který by byl v sestavě pro podporu útoku znát.“

Na pravé straně, prvně v teplickém dresu, nastoupil Václav Ježdík, testovaný hráč ze střížkovských Bohemians o kterého se zajímala i Ostrava. „Nyní je s námi. Ještě si ho čtyři dny až týden necháme. Šanci má, uvidíme, jaké jsou možnosti. V hlavě mám ještě nějaké jméno na hostování, jde o hráče do zálohy či útoku. Obránců máme nyní už dost.“

Kouč musí řešit i otázku, kteří tři ze čtyř cizinců ze zemí mimo EU dostanou zelenou. „Ti s nejlepší formou. Ljevakovič je pro nás asi momentálně nepostradatelný,“ napověděl Rada. Zbylí dva budou z trojlístku Mahmutovič, Melunovič, Čajič.

Zatímco teplická výprava opouštěla stadion s rozpaky, v ústeckém táboře panovala pohoda a spokojenost. „Zápas se nám až nečekaně povedl. Po výprasku od Varnsdorfu jsme si řekli, že se do druhé ligy musíme vrátit s poctivou, agresivní hrou. To je jasná základní zásada, až pak můžeme myslet na fotbal a nějaké čudličky. Dosud jsme tak těžký zápas neměli, jsem za něj rád,“ řekl Svatopluk Habanec, trenér FK Ústí.

Na testech neuspěli Petr Novotný z Liberce, ani kladenský Jiří Kabele. Pokud zůstane testovaný slovenský bek Marian Ferenc, jenž na levé straně obrany sehrál celý zápas, najde mu vedení ústeckého klubu hostování někde ve třetí lize.

Kouč chválil ve středu zálohy navrátilce Petra Gragouna, je rád, že došlo ke shodě ve výši smlouvy s mladoboleslavským pravým záložníkem Davidem Brunclíkem, jenž zavítá na sever Čech na hostování.

Dva týdny před startem druhé ligy přijdou do kádru ještě dvě posily. Zatím nás je sedmnáct, určitě to doplníme, ale konkrétní jména nyní říkat nebudu,“ dodal Habanec.

Ústí n. L. - Teplice 1:1



Branky: 54. Zachariáš - 15. Mahmutovič. Rozhodčí: Příhoda - Kovařík, Kapoun. ŽK: Veverka (Ú). Diváci: 550. Poločas: 0:1.



FK Teplice: Grigar - Matula, Lukáš, Smejkal, Rosa - Stožický (60. Siva), Čajič (60. Jungr), Ljevakovič, Vachoušek (46. Kalivoda) - Mahmutovič (60. Melunovič), Vůch (46. Ježdík). Trenér: Rada.



FK Ústí nad Labem: Novák - Peterka (62. Novotný), Džuban, Valenta, Ferenc - Brunclík (62. Kabele), Dragoun (K) (46. Zachariáš), Martykán, Volek (46. Benčík) - Moulis (46. Holek), Veverka (62. Vaněček). Trenér: Habanec.