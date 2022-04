Čtvrtfinále se stěhuje do Ústí. Sluneta chce uhájit výhru z Kolína

„Samozřejmě je to jedna z našich opor,“ přitakává sekretář MSK Trmice Martin Rutar. Toho pochopitelně těší, že talentovaný mladík zatím zůstává věrný tomuto týmu. „Zda má nějaké jiné nabídky nevím, to byste se musel obrátit spíš na jeho tátu. Nás ale těší, že se v áčku prosazují i dorostenci,“ dodává s tím, že krom Vávry září například i Josef Duna či další odchovanci.

Kromě fotbalu se Vávra věnuje také futsalu, s dorostenci Rapidu se letos stal v kategorii U17 mistrem republiky. „Futsalu dává hodně, kvůli tomu mu ale trochu klesla fyzička, protože z fotbalových tréninků nemá tolik naběháno,“ mrzí trochu Rutara. I v Rapidu čekají, jakou cestou se šestnáctiletý šikula nakonec vydá.

Šefl se kvalifikoval na mistrovství světa, po 13 letech posunul český rekord

„Už letos si připsal několik startů v prvoligovém áčku. Máme naplánované sezení s jeho tátou, pak se uvidí, co bude preferovat. Pokud to ale bude futsal a bude pokračovat v současném růstu, jsem přesvědčený, že brzy bude stabilním členem áčka a mohl by se dostat i do mládežnické reprezentace,“ řekl předseda Rapidu Matěj Čapek.