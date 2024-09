"Musel bych pátrat hluboko v paměti. Vím, že někde v krajském přeboru jsme vedli 4:1 a prohráli 4:5, ale už ani nevím, s kým to bylo. Jako hráč v Teplicích si ještě pamatuji, když jsme myslím v prvním roce v lize vedli o poločase 3:1 v Českých Budějovicích a prohráli jsme taky 4:5," dumal po utkání ústecký kouč, byť už s úlevou ve tváři poté, co jeho tým nedopustil výjimečný kladenský obrat.

Ten by se mohl, byť s trochou nadsázky, rovnat senzaci, kdy Liverpool v penaltovém rozstřelu otočil finále Ligy mistrů s AC Milán v Istanbulu v roce 2005 z 0:3 na 4:3, či památnému utkání osmifinále ligového poháru v Anglii mezi Arsenalem a Readingem. Druhý jmenovaný celek tehdy vedl na konci října 2012 těsně před koncem poločasu 4:0, ani gól hostů do šatny tehdy nenasvědčoval obrat. Tým tehdejšího trenéra Arséne Wengera ale nakonec vstal z mrtvých, a dokonce podobně jako Kladno až dvěma brankami v závěru, načež dokonalo obrat v prodloužení a po výhře 7:5 v nastavených třiceti minutách prošlo do dalšího kola.

"Upřímně jsem si nejdřív myslel, že se bude prodlužovat," přiznal i pozdější hrdina ústeckého klubu, brankář David Němec. Ten sice v první půli neměl mnoho práce, po změně stran ho ale lehkovážně hrající spoluhráči nechali na holičkách a z jednoznačně se vyvíjejícího klání se stalo drama. "To, jakým způsobem jsme se prezentovali ve druhém poločase, bylo, řekl bych až ostudné a nehodné našeho klubu. Vést v 84. minutě 4:1 a nechat si dát ve zbytku zápasu tři branky je opravdu fiasko," zmínil šéf ústecké lavičky.

Arma vstoupila do zápasu výborně, po devíti minutách se prosadil Černý, o dvacet minut později zdvojnásobil náskok Červenka, a když se tentýž hráč spolu s Richterem trefili slepenými brankami těsně před koncem poločasu zdálo se, že Severočeši svého protivníka vygumují ve velkém stylu.

Obrovská šance Kladna v závěru. Po následném rohovém kopu padl gól na 4:4 | Video: Deník/Daniel Brzák

"Samozřejmě jsme chtěli postoupit a vrátit Kladnu ligovou porážku. Ale musíme hrát až do konce. Do druhé půle jsme vstoupili špatně, nehráli jsme to, co jsme chtěli, prostřídali jsme a celých 45 minut to bylo mrtvé. Soupeři jsme darovali čtyři góly, všechny po našich chybách," byl si po zápase vědom strážce ústecké svatyně.

"Pro nás je důležité teď vyhrát hlavně v pátek doma derby proti Teplicím a přidat další body v soutěži. Postup je příjemný, ale je to spíš bonus, rádi bychom teď někoho z ligy, ideálně třeba Spartu nebo Slavii. ale nejdůležitější je pro nás pátek," pravil ústecký odchovanec, který touží po postupu Army zpět do 2. ligy.

Zatím dostal svůj tým do 4. kola MOL cupu, ačkoliv tipy, kam budou mířit jeho protivníci v rozstřelu, se mu příliš nepovedly. "Tušil jsem akorát Bunyho (Matyáš Buneš, pozn. autora), ale měl jsem jasný plán. S Grigim jsme si před rozstřelem řekli, že budu skákat celou dobu do jedné strany a jeden z těch pěti pokusů prostě vyjde." I tato strategie nakonec dovedla ústecký celek do dalšího kola.

Fanoušci na pohárovém utkání FK Viagem Ústí - SK Kladno, 3. kolo 2024/2025 arrow_left arrow_right info Zdroj: Deník/Daniel Brzák 1/28 Fanoušci na pohárovém utkání FK Viagem Ústí - SK Kladno, 3. kolo 2024/2025

info Zdroj: Deník/Daniel Brzák 2/28 Fanoušci na pohárovém utkání FK Viagem Ústí - SK Kladno, 3. kolo 2024/2025

info Zdroj: Deník/Daniel Brzák 3/28 Fanoušci na pohárovém utkání FK Viagem Ústí - SK Kladno, 3. kolo 2024/2025

info Zdroj: Deník/Daniel Brzák 4/28 Fanoušci na pohárovém utkání FK Viagem Ústí - SK Kladno, 3. kolo 2024/2025

info Zdroj: Deník/Daniel Brzák 5/28 Fanoušci na pohárovém utkání FK Viagem Ústí - SK Kladno, 3. kolo 2024/2025

info Zdroj: Deník/Daniel Brzák 6/28 Fanoušci na pohárovém utkání FK Viagem Ústí - SK Kladno, 3. kolo 2024/2025

info Zdroj: Deník/Daniel Brzák 7/28 Fanoušci na pohárovém utkání FK Viagem Ústí - SK Kladno, 3. kolo 2024/2025

info Zdroj: Deník/Daniel Brzák 8/28 Fanoušci na pohárovém utkání FK Viagem Ústí - SK Kladno, 3. kolo 2024/2025

info Zdroj: Deník/Daniel Brzák 9/28 Fanoušci na pohárovém utkání FK Viagem Ústí - SK Kladno, 3. kolo 2024/2025

info Zdroj: Deník/Daniel Brzák 10/28 Fanoušci na pohárovém utkání FK Viagem Ústí - SK Kladno, 3. kolo 2024/2025

info Zdroj: Deník/Daniel Brzák 11/28 Fanoušci na pohárovém utkání FK Viagem Ústí - SK Kladno, 3. kolo 2024/2025

info Zdroj: Deník/Daniel Brzák 12/28 Fanoušci na pohárovém utkání FK Viagem Ústí - SK Kladno, 3. kolo 2024/2025

info Zdroj: Deník/Daniel Brzák 13/28 Fanoušci na pohárovém utkání FK Viagem Ústí - SK Kladno, 3. kolo 2024/2025

info Zdroj: Deník/Daniel Brzák 14/28 Fanoušci na pohárovém utkání FK Viagem Ústí - SK Kladno, 3. kolo 2024/2025

info Zdroj: Deník/Daniel Brzák 15/28 Fanoušci na pohárovém utkání FK Viagem Ústí - SK Kladno, 3. kolo 2024/2025

info Zdroj: Deník/Daniel Brzák 16/28 Fanoušci na pohárovém utkání FK Viagem Ústí - SK Kladno, 3. kolo 2024/2025

info Zdroj: Deník/Daniel Brzák 17/28 Fanoušci na pohárovém utkání FK Viagem Ústí - SK Kladno, 3. kolo 2024/2025

info Zdroj: Deník/Daniel Brzák 18/28 Fanoušci na pohárovém utkání FK Viagem Ústí - SK Kladno, 3. kolo 2024/2025

info Zdroj: Deník/Daniel Brzák 19/28 Fanoušci na pohárovém utkání FK Viagem Ústí - SK Kladno, 3. kolo 2024/2025

info Zdroj: Deník/Daniel Brzák 20/28 Fanoušci na pohárovém utkání FK Viagem Ústí - SK Kladno, 3. kolo 2024/2025

info Zdroj: Deník/Daniel Brzák 21/28 Fanoušci na pohárovém utkání FK Viagem Ústí - SK Kladno, 3. kolo 2024/2025

info Zdroj: Deník/Daniel Brzák 22/28 Fanoušci na pohárovém utkání FK Viagem Ústí - SK Kladno, 3. kolo 2024/2025

info Zdroj: Deník/Daniel Brzák 23/28 Fanoušci na pohárovém utkání FK Viagem Ústí - SK Kladno, 3. kolo 2024/2025

info Zdroj: Deník/Daniel Brzák 24/28 Fanoušci na pohárovém utkání FK Viagem Ústí - SK Kladno, 3. kolo 2024/2025

info Zdroj: Deník/Daniel Brzák 25/28 Fanoušci na pohárovém utkání FK Viagem Ústí - SK Kladno, 3. kolo 2024/2025

info Zdroj: Deník/Daniel Brzák 26/28 Fanoušci na pohárovém utkání FK Viagem Ústí - SK Kladno, 3. kolo 2024/2025

info Zdroj: Deník/Daniel Brzák 27/28 Fanoušci na pohárovém utkání FK Viagem Ústí - SK Kladno, 3. kolo 2024/2025

info Zdroj: Deník/Daniel Brzák 28/28 Fanoušci na pohárovém utkání FK Viagem Ústí - SK Kladno, 3. kolo 2024/2025

Fotbal, MOL Cup, 3. kolo:

FK Viagem Ústí nad Labem - SK Kladno 5:4 pen (4:0, 4:4, - 4:3pk)

Branky: 9. Černý, 27. Červenka, 41. Richter, 42. Červenka – 65. Jakab, 85. Jakab, 87. Jakab (pen.), 90+3. Krejčí.

Rozhodčí: Severýn - Melichar, Hamouz. ŽK: 4:1. Diváci: 317.

FK VIAGEM Ústí nad Labem: Němec – Čítek, Richter (C), Červenka (46. Vinicius), Černý (46. Tureček), Novotný (46. Marquinho), Kodad (46. Ugwu), Žežulka, Kott, Čičovský, Kučera (65. Tomšík).

SK Kladno: Naimann – Głuski, Krejčí, Borák (C), Šíma (46. Pospíšil), Dike, Pak Se-ho (36. Eichler), Kolářský, Fojt (46. Jakab), Šnobl (46. Tesař), Kozel (46. Buneš).