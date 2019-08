Ústí brzy vedlo, skóre otevřel už ve 3. minutě Matějka, jenže domácím se povedlo srovnat. Ještě do půle vstřelil další branku opět Matějka, ovšem po hodině hry srovnal z penalty Egon Vůch. Arma pak nedokázala proměnit žádnou z dalších šancí a zápas tak dospěl do prodloužení. Ani v něm se nepodařilo družině trenéra Aleše Křečka vstřelit postupový gól a rozhodnout tak musela penaltová loterie. V té byli šťastnější domácí a slaví tak postup dál.

"Vypracovali jsme si spoustu šancí, ale proměnili jsme pouze dvě. Soupeř nás za to potrestal, bojoval až do konce a nakonec zvládl i penaltovou loterii. Pro nás je to samozřejmě velké zklamání, nesplnili jsme cíl, kterým byl postup," neskrýval hostující trenér rozčarování z porážky.

Třízápasovou venkovní sérii zakončí ústečtí fotbalisté v neděli při derby ve Varnsdorfu.

Fotbal, MOL Cup, 2. kolo:

Domažlice - FK Ústí 3:2 PK (1:2, 2:2 - 4:3 pen)

Branky: 15. Dvořák, 59. Vůch (pen) - 3., 32. Matějka

FK Ústí: Plachý - Krátký, Brak, Vlček, Jakubov - Prošek (74. Miskovič), Peterka, Valenta (81. Bassey), Richter (61. Bílek), Jirkovský (91. Strada) - Matějka

Postupuje: FK Domažlice