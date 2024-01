Třetiligový FK Baník Most-Souš složil v přípravě soka ze stejné soutěže z Velvar 3:0. A trenér Mostu Miloš Sazina řekl: „Tohle byl náš nejlepší výkon. Uzavřeli jsme lednovou dřinu jasným vítězstvím 3:0. Ale nepřeceňuji to, jsme teprve v půlce zimního přípravného období. Ano, je to příjemné vyhrát nad kvalitním soupeřem, ale zatím to nic neznamená.“

Souboj po podzimu dvou posledních celků skupin třetí ligy na teplických Stínadlech zvládla lépe domácí juniorka, která porazila Králův Dvůr 2:1.

Velká cena boxu má punc generálky na olympijskou Paříž. Vrací se do velké haly

Hosty dostal po půlhodině hry do vedení Marek Patrovský, za Teplice B skórovali v poslední pětiminutovce Matyáš Vachoušek a Michal Trnovec.

„Mám velkou radost z kluků, zlepšují se zápas od zápasu, pracují v každém tréninku na 100 procent. Musím zmínit zejména odvahu a agresivitu v osobních soubojích, vnímání hry v době, kdy náš tým nedrží míč a hladovost po gólu,“ cenil si teplický trenér David Šourek.

Podle jeho slov to byla zasloužená výhra. „Týmu určitě dodá sebevědomí a víru v jejich dovednosti, protože je to tým s ne tolika zkušenostmi, ale obrovským potenciálem a vůlí se prosadit. Tématem ke zlepšení je určitě chování kolem našeho vápna, k potřebné agresivitě musíme dodat i chytrost a nepouštět soupeře do zbytečných standardních situací. Je radost s nimi pracovat a mají ještě mnoho co ukázat,“ dodal kouč vítězů.

Ústecký Rapid má bod proti Liberci. Chomutov překvapil Slavii

Jednoznačnou výhru 5:1 nad rezervou pražských Bohemians si připsali fotbalisté Ústí nad Labem, kteří pod novým trenérem Danielem Sochorem válí a pomalu získávají svou herní tvář.

„Šlo hlavně o výstavbu hry, což se nám dařilo hlavně v první půli. Také druhý poločas nebyl v tomto ohledu špatný,“ pochvaloval si výkon nový lodivod, jenž přišel na sever Čech na konci podzimu.

Hokejistům Ústí dorazily výplaty. Bez elitního útočníka ovšem podlehli Vrchlabí

„Myslím, že jsme dobře navázali na minulé zápasy a zase jsme se posunuli o kousek dál zejména v pressinku. Po změně stran tam sice byl trochu výpadek, ale celkově jsem s předvedenou hrou spokojený. O tu nám jde především, na výsledky zatím nekoukám,“ dodal. O góly Severočechů se rovnoměrně podělili Uličný, Tarasenko, Mareš, Richter a Černý.

Porážku 0:1 musely skousnout Brozany, které padly podruhé v řadě a zatím mají na kontě jen úvodní úspěch proti Litoměřicku.