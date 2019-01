Ústí n. L. – První krok mají úspěšně za sebou. Hráči ústecké Army zvládli vstup do nového ročníku Fotbalové národní ligy, když na domácím stadionu nedali šanci nováčkovi soutěže Vltavínu a vyhráli jasně 3:0.

Od začátku zápasu se hrálo dle not Ústečanů, kteří se dostávali do slibných příležitostí. Už po pár minutách hry hlavičkoval těsně nad břevno Moulis a v 9. minutě stejný hráč nevyzrál na brankáře Pávka, který jeho úmysl lobovat míč dobře přečetl.

Poté se hra vyrovnala a Severočeši, ač drželi míč na svých kopačkách, se těžko dostávali do šancí. Až ve 35. minutě je vysvobodil útočník Veverka, když centroval na zadní tyč, ale jeho pokus překvapivě zaplachtil až do hostující svatyně. „Byl to šťastný gól, ale krásný," pochvaloval si po utkání střelec.

Do druhého dějství nastoupili hráči s cílem přidat další gól a zlomit odpor soupeře a to se jim i povedlo. Už v 54. minutě našel Veverka přízemním centrem na zadní tyči volného Moulise, který ve skluzu dovezl míč do brány.

O pár minut později sice tisícovce ústeckých diváků zatrnulo, když hostující Bureš trefil hlavou břevno, Arma už si ale vítězství vzít nenechala. Naopak, v 80. minutě šel Mujagič do souboje s brankářem Pávkem a odražený míč uklidil do sítě obránce Zeman – 3:0.

Arma si tak na konto připsala první tři body v letošním ročníku soutěže a za týden může jet na půdu ambiciózního Zlína s čistou hlavou.