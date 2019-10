Druholigová družina Aleše Křečka si vyplnila reprezentační přestávku zápasem proti prvoligovému Jablonci. V zápase ve Vrkoslavicích, což je městská část Jablonce, Arma zvítězila 3:1. "Soupeř projevil zájem si s námi zahrát, my na takovou nabídku vždy rádi kývneme. Jablonec nastoupil ve slušné sestavě, takže je to pro nás takové porovnání, jak na tom jsme oproti ligovým celkům," ozřejmil důvod dalšího přátelského zápasu s prvoligovým celkem Křeček.

Ústí vstoupilo do zápasu nebojácně a v 17. minutě se zásluhou Dramého dostalo do vedení. To navýšil po půlhodině hry Brak a do šaten si Arma nesla dvoubrankový náskok. "Zejména první poločas byl z naší strany velice dobrý, hráli jsme hodně kombinačně, drželi míč," pochvaloval si trenér druholigového celku Aleš Křeček. Ten do druhého poločasu obměnil sestavu a Jablonci se povedlo snížit, poslední slovo měl ale Písačka. "Po prostřídání nás soupeř trochu zatlačil, my jsme to ale slušně odbránili. Celkově jsme se zápasem i výhrou spokojeni," doplnil ústecký lodivod, jehož celek nyní čeká volný víkend. "Někteří hráči mají nějaké individuální plány, většinu ale čekají dva dny volna. Od pondělka se začneme připravovat na Chrudim," uzavřel Křeček.

„Bylo to dobré utkání. Jsme rádi, že jsme hráli s takhle kvalitním soupeřem. Nechtěli jsme samozřejmě prohrát, ale soupeř hrál hodně kvalitně. Dal nám tři branky a zejména v prvním poločase nás potrestal. My jsme ale neproměnili spoustu šancí. Prohra nás mrzí. Celkově jsem ale za odehrání takové přípravy rád, protože šlo o kvalitní utkání,“ uvedl trenér Jablonce Petr Rada, jehož celek šel do zápasu po dvou dnech dvoufázových tréninků a postrádal čtyři reprezentanty - Černohorce Vladimira Jovoviće a česká „lvíčata“ Jana Matouška, Libora Holíka a Dominika Plechatého.

FOTBAL, PŘÁTELSKY:

FK Jablonec - FK Ústí nad Labem 1:3 (0:2)

Branky: 58. - 17. Dramé, 28. Brak, 71. Písačka

Sestava FK Ústí:

1. poločas: Plachý - Krátký, Brak, Pimpara, Jakubov - Peterka, Miskovič, Bílek - Dramé, Bassey, Jirkovský

2. poločas: Plachý - Strada, Brak, Pimpara, Písačka - Kolařík, Peterka, Valenta - Dramé, Matějka, Jirkovský