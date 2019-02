Ústí n. L. – Po třinácti zápasech Národní ligy se dál topí v pořádné krizi. Řeč je o fotbalistech Ústí nad Labem, kteří doposud dokázali nasbírat jen sedm bodíků a krčí se na předposlední příčce druholigové tabulky. Naposledy doma nestačili na Frýdek-Místek a prohráli 2:3. V sobotu od 10.15 hodin se představí v Sokolově a jejich cíl je jasný: bodovat!

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/František Géla

„Pokusíme se Sokolov vyloupit. Naše situace už je velmi kritická a nic jiného nám ani nezbývá. Musíme se vyšťavit, dát do toho všechno," má jasno záložník Severočechů Michal Leibl.

Společně se svými spoluhráči se na Sokolov celý týden poctivě připravovali. „Bude to těžký soupeř. Daří se jim a jsou v tabulce nahoře. Rozebrali jsme si jejich hru na videu, trenér nám ke každému hráči něco řekl. Teď už je to na nás, jestli budeme ty pokyny plnit," ví hráč Army.

Sokolov nebude pro Ústečany vůbec snadným soustem, v tabulce Národní ligy je totiž čtvrtý a dýchá na paty nejlepším týmům v soutěži. „My už ale musíme urvat nějaké body. Do konce podzimní části sezony zbývají tři zápasy. V nich se chceme pokusit získat devět bodů," odtajnil Leibl odvážný plán Army.

Devět bodů ve třech zápasech, to se zdá být pro ústecký tým jako neřešitelný úkol… „Víme, že hrajeme o záchranu v soutěži, musíme do toho dát všechno. Ještě je to hratelné, rozhodně neházíme flintu do žita. Nic nevzdáváme," hlásí odhodlaně záložník.

A zároveň přiznává, že atmosféra v kabině není ideální. „Samozřejmě to není úplně dobré, ale snažíme se na to nemyslet. To by nás pak ještě více sráželo dolů. Už musíme začít pořádně hrát," má jasno Michal Leibl.