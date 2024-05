Poslední domácí utkání ústecké Army, rarita v Sebuzíně a smutek v Chabařovicích. I tak bude vypadat fotbalový program tohoto víkendu. Podívejte se na tradiční přehled zápasů ve vašem okrese.

Fotbal ilustrační | Foto: Deník/Daniel Brzák

Sobotní utkání III. fotbalové třídy na Ústecku mezi Sebuzínem B a Mojžířem B bude mít zajímavý podtext. Za domácí tým totiž nastoupí hned šest hráčů s příjmením Kubát. „Jedná se o mě, dva mé bratry, jejich syny a jednoho bratrance,“ uvedl šéf klubu Zdeněk Kubát.

Naopak ve smutném duchu se ponese utkání okresního přeboru v Chabařovicích. Fotbalový Slovan se zahalil do černých barev. Ve středu 29. května odešel do fotbalového nebe bývalý dlouholetý předseda Reinhold Gehlert. „S obrovskou lítostí a smutkem oznamujeme, že včera zemřel dlouholetý předseda FK Slovan Chabařovice pan Reinhold Gehlert. Děkujeme za vše, co jsi pro klub udělal,“ umístil klub na své sociální sítě.

KAM ZA FOTBALEM:

ČFL B:

Zápy – Most Souš (pátek, 18.00), Brozany – Chlumec n. C. (sobota, 10.30), Teplice B – Hr. Králové B (sobota, 11.00), Ústí n. L. – Živanice (sobota, 18.00)

DIVIZE B:

Štětí – Hřebeč, Újezd Praha – Louny (sobota, 10.15), Ostrov – Chomutov (sobota, 17.00)

KRAJSKÝ PŘEBOR:

Tatran Kadaň – Oldřichov (sobota, 10.30), Černovice – Srbice (sobota, 14.00), Ledvice- Krupka (sobota, 15.00), Žatec – Litoměřicko, Vilémov – Most Souš B, Proboštov – Baník Modlany, Jílové – Neštěmice (sobota, 17.00)

I. A TŘÍDA:

Nové Sedlo – Junior Děčín (sobota, 10.15), Pokratice Litoměřice – Mojžíř (sobota, 14.00), Strupčice – Horní Jiřetín, Rumburk – Dobroměřice, Libouchec – Ervěnice Jirkov (sobota, 17.00), Dušníky – Lovosice (neděle, 13.00), Spořice – Šluknov (neděle, 15.00), Roudnice nad Labem – Bílina (neděle, 17.00)

I. B TŘÍDA A:

Lukavec – Sebuzín, Svádov Olšinky – Bohušovice nad Ohří, Trmice – Malšovice (sobota, 10.30), Chuderov – Čes. Kopisty (sobota, 10.45), Křešice – Slavoj Úštěk (sobota, 13.30), Chlumec – V. Březno (neděle, 14.00), Hostovice – Roudnice B (neděle, 15.00), Heřmanov – Žitenice (neděle, 17.00)

I. B TŘÍDA B:

Kryry – Osek (sobota, 10.30), Lenešice – Březno (sobota, 13.30), Meziboří – Podbořany (neděle, 10.30), Litvínov – Duchcov (neděle, 15.00), Klášterec – Málkov, Louny B – Chlumčany, Perštejn – Údlice, Rašovice – Blažim (neděle, 17.00)

OKRESNÍ PŘEBOR ÚSTECKO:

Chabařovice – Libouchec B (sobota 10.30), Trmice B – Povrly (sobota 14.00), Skorotice – Střekov (sobota 15.30), Dubice – Vaňov, Petrovice – Neštěmice B (sobota 17.00), Přestanov – Tisá (neděle 14.00)

III. TŘÍDA ÚSTECKO:

Sebuzín B – Mojžíř B, Velké Chvojno – Valtířov (sobota 17.00), Velké Březno B – Lokomotiva Děčín (neděle 17.00)