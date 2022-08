„Přijeli jsme postoupit a myslím si, že jsme to v pohodě zvládli. Celé utkání jsme byli lepší a měli to pod kontrolou. Byl vidět rozdíl mezi divizí a třetí ligou. Domácí snížili až v samotném závěru, frajer to tam poslal z trestného kopu a vymetl šibenici. Jsem rád, že jsme to takhle zvládli,“ usmíval se Dušan Tesařík, ústecký vůdce lavičky.

„Samozřejmě si přejeme ve druhém kole zvučnějšího soupeře. Rádi bychom hráli doma a přivítali tým z druhé nebo první ligy. Bylo by fajn, aby si lidi užili dobrý fotbal,“ dodal na závěr.

Dobrovice - Ústí nad Labem 1:5 (0:4)

Branky: 66. Korec – 20. Kubín, 23. Černý, 37. Benda, 40. Černý, 55. Jiránek.

Ústí nad Labem: Plachý – Kubín (46. Fischer), Hudec, Čítek (46. O. Černý), Uličný – Zaspal (46. Zůza), Jiránek, D. Černý (56. Škoda), Chodora – Vobecký (56. A. Černý), Benda