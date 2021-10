Je známou pravdou, že dlouhá covidová pauza sebrala fotbalu velký počet hráčů, v mládeži je tato ztráta citelná. S problémem úbytku mladých fotbalistů se potýká i Krupka. Do domácího utkání s Proboštovem proto nasadila Martina Koutného (ročník 2002), který ale od léta už do dorostenecké kategorie nepatří. O poločase, kdy Krupka vedla už 6:0, došlo na popud funkcionáře Proboštova Františka Šnobra k přezkoumání registrace hráče Lukáše Vršaty. Právě místo něj hrál věkem už dospělý Koutný.

„My vůbec nevěděli, že tam je kluk, který tam být už věkem nemá. Přebírali jsme kádr s kolegou Deákem před zápasem," tvrdí jeden z trenérů dorostenců Krupky Jiří Umon.

„Měli jsme asi čtyři bývalé dorostence na tribuně. Taky jsme je mohli nasadit, ale neudělali jsme to, nebylo by to fér. Raději jsme sehnali jiné hráče, například jsme přemluvili jednoho kluka, co už s fotbalem skončil. A právě ti naši bývalý dorostenci si všimli, že Vršata není Vršata, ale Koutný,” líčí Šnobr. „Když výkonnostně nestačíš, stačí v zápise o utkání zkontrolovat hráče. Je to příběh o tom, jak Proboštov i přes prohru 0:7 ke třem bodům přišel. Sportovní stránka rozhodně neutrpěla, hráč byl o poločase vyloučen. Přestože jsme hráli v deseti, dostal soupeř další branku. Bravo, pane Šnobr!” napsal na facebookový profil FK Krupka Bokoč.

Glosa Františka Bílka

Podvádět v mládeži s hráči? Před covidem i po covidu bohužel celkem běžná věc. Zvlášť nyní, kdy po těžkých časech mladých fotbalistů ubylo, jsou funkcionáři často tak zoufalí, že nějakého toho „černocha" čas od času nasadí. Krupský případ je ale trošku jiný. I když je proti duchu fair play, porušuje nastavená pravidla, navíc funkcionáři mezi sebou můžou mít něco, co médiím prozradit nechtěli, dá se na něj dívat i z jiného pohledu. Nechci obhajovat ani jednu, ani druhou stranu, jen nabídnout zmiňovaný jiný pohled. Koutný dosáhl plnoletosti v létě, na dospěý fotbal ještě podle mnohých nemá. Jeho přítomnost zápas nijak výrazně neovlivnila. Kdyby byl postavený mimo hru, možná by s fotbalem skončil nadobro. Pro podobné případy by ve výjimečné době určitě nebylo od věci projednat návrh Martina Vrtišky. Fotbalista, který čerstvě spadá do kategorie dospělých, by za dorost mohl hrát ještě čtvrt, nebo půl roku. Získaný čas by mu mohl pomoct překlenout přechod mezi dospělé, navíc by to píchlo i problematické kategorii dorostenců, v níž je nejvyšší „úmrtnost". Anebo rovnou posunout věkovou hranici pro start kariéry v dospělé kategorii na 19 let. Vidím více pro, než proti.

Jeho slova se nelíbila Proboštovským. „Jestli Koutný výkonnostně nemá na fotbal u vás v dospělých, pošlete ho někam, kde bude výkonnostně stačit. Nijak špatně to nemyslím, ale řekl bych, že hráči, kteří nemají dorostenecký věk, za tuto kategorii hrát nemají,” odpověděl Bokočovi pod příspěvek Brodský, dlouholetý proboštovský fotbalista.

Obhajoba Jana Bokoče přiměla Proboštov k sepsání prohlášení, které vyvěsil na klubové facebookové stránky. „Odmítáme jakékoliv projevy a snahy namířené proti duchu fair play. Považujeme za krajně nevhodné, pokud se samotný funkcionář FK Krupka veřejně pokouší ospravedlnit naprosto neomluvitelné chování svého týmu,” říká za TJ Proboštov předseda klubu Michal Račuk.

„Namísto toho, aby přijal odpovědnost a prokázal alespoň částečnou sebereflexi, svaluje vinu na tým soupeře a jeho funkcionáře,” pokračuje. Tříměsíční zákaz činnosti pro vedoucího FK Krupka Jana Bokoče schvaluje. „Je pouze dobře, pokud byl takovému funkcionáři FK Krupka za jeho činy udělen trest zákazu činnosti. Je však otázkou, zda by tato osoba, která se zcela nekriticky ve veřejném prostoru hlásí k tomu, že podvádět je vlastně běžné, navíc ve vztahu k mládežnickému mužstvu, kterému by měla jít naopak příkladem, neprospěla českému fotbalu o mnoho více, pokud by jej opustila nadobro.”

Martin Vrtiška, šéftrenér FK Krupka, uznává, že došlo k prohřešku proti pravidlům. „Byla to od nás chyba, nasadili jsme hráče, který už do kategorie dorostu nepatří. Chtěl bych se za to omluvit. Zároveň ale musím říct, že současná doba po covidu je opravdu těžká. Řada klubů má velké problémy s hráči, je jich opravdu málo. Hlavně dorostenecká kategorie je specifická, ta má největší úmrtnost. Myslím si, že by se svaz měl touto problematikou zabývat,” míní bývalý prvoligový fotbalista, který má celou řadu zkušeností.

Vrtiška dává návrh, jak složitý problém zkusit řešit. „V současné době by výrazně pomohlo, kdyby věková hranice byla posunutá třeba o půl roku, o rok. Nebo kdyby se tolerovalo čtvrt roku, že čerstvě dospělý může pomoct dorostu. Určitě by to mělo smysl.”