Ještě před turnajem firemních fotbalových týmů z Ústeckého kraje, který se uskuteční v úterý 16. května na fotbalovém hřišti v Sebuzíně, jsme se ptali šéfů firem, lídrů a kapitánů, kteří dostali sportovně laděné otázky. Jak odpovídal Štefan Pravda z týmu Chart Ferox, a. s.?

Jaké máte ambice v turnaji?

Chceme si to hlavně užít, jelikož je to náš první turnaj. A samozřejmě dostat se co nejdál. (úsměv)

Trénovali jste nějak na turnaj Deníku?

Tréninky byly dva, v týdnu před turnajem. Určitě jsme dobře připraveni. (úsměv)

Kdo by měl být z vašeho týmu postrachem soupeřů a proč?

Co se týče dovednosti, je třeba se bát celého našeho týmu.

Pokud byste si musel vybrat: Slavia, nebo Sparta?

Slavia. Když už to musí být, tak kvůli tradičním bonbónům. (úsměv)

Koho ze současné generace fotbalistů nejvíce obdivujete?

Dlouhodobě Lionel Messi z francouzského PSG. Momentálně norský hrotový útočník Erling Halland z Manchesteru City.

Pokud vyhrajete celorepublikové finále, poletíte za odměnu na výlet do Evropy. Který zápas vás láká vidět?

Za mě by to byl Real Madrid či Barcelona. Záleží samozřejmě, jak bychom se domluvili týmově.