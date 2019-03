Chuderov hraje o triumf, Tisá se jen loučí

Ústecko – A je to tady! Krajské fotbalové soutěže absolvují o víkendu svou letošní derniéru. Většině celků z Ústecka jde už jen o čest, ale Chuderov v 1.B třídě má stále o co hrát! Pokud totiž v posledním kole porazí doma Velký Šenov, stane se vítězem soutěže a zajistí si postup do 1.A třídy bez ohledu na výsledek druhého Benešova.

Trenér Chuderova Roman Tikovský. | Foto: Deník/Rudolf Hoffmann

„Chceme soutěž vyhrát,“ potvrdil kouč Chuderova Roman Tikovský, mrzí ho ale, že je výkop zápasu až v neděli od 17 hodin, namísto tradičního sobotního dopoledne. „Chtěli jsme to přesunout a i Benešov chtěl hrát se Šluknovem v sobotu dopoledne. Jenže Velký Šenov nesouhlasil a tak budou hrát všichni až v neděli,“ kroutil Tikovský hlavou. V krajském přeboru se oba účastníci z Ústí rozloučí v domácím prostředí, již zachráněná Brná hostí Litvínov a Neštěmice přivítají Hrobce, které si v příští sezoně zahrají v divizi. STŘEKOV ČEKÁ DERBY S JISKROU 1.A třída nabídne divákům ještě jedno derby, trápící se fotbalisté Střekova změří na domácím pažitu síly s již jistým sestupujícím z Velkého Března. Doma se představí i Mojžíř v souboji s Rumburkem a Libouchec zakončí sezonu v posledním Duchcově. „Chceme si přivézt nějaké body,“ potvrdil trenér Václav Strádal. A 1.B třída? I tady ještě dojde na jedno derby, když sedmý Chlumec přivítá čtvrté Hostovice. Rozlučku se soutěží pak uvidí diváci v Tisé, jejichž tým se vrací do Okresního přeboru. Krajský přebor: Sobota: 17.00: Brná – Litvínov, Neštěmice – Hrobce.



1.A třída: Sobota: 15.00: Mojžíř – Rumburk, Duchcov – Libouchec, 17.00: Střekov – Velké Březno.



1.B třída:Sobota: 13.30: Chlumec – Hostovice, Jiříkov – Trmice, Horní Podluží – Přestanov. Neděle: 16.00: Tisá – Heřmanov, 17.00: Chuderov – Velký Šenov, Hrob – Svádov.

Autor: Pavel Přibyl