I přes výhru ale nebyl trenér Aleš Křeček úplně spokojen. První vrásky mu přidělal nešetrný zákrok soupeře na Youbu Dramého, jenž musel dokonce ze hřiště do nemocnice. Další pak výkon jeho svěřenců, který se mu příliš nezamlouval. Potěšilo ho tak alespoň, že Dramé nakonec vyvázl bez vážnějšího zranění.

„To je to nejpodstatnější. Čekal jsem to daleko horší, po návratu z nemocnice jsem s ním mluvil, do týdne by se měl připojit zpět k týmu,“ ulevilo se Křečkovi.

Co se předvedené hry týče už ale tak optimistický nebyl. „S výsledky jsme samozřejmě spokojení, dali jsme ve dvou zápasech deset branek, inkasovali jsme jednu. Výkon se mi ale moc nelíbil. Chyběl nám drajv, představoval bych si větší úsilí. Náš přechod do útoku byl pomalý, bylo tam moc přihrávek do stran či dozadu. Chceme se prezentovat úplně jiným fotbalem.“

Nakonec sice připustil, že to může být náročnými tréninky, vymlouvat se ale na to nechtěl. „Den před zápasem měli hráči dva tréninky, ale na to bych se v přípravě nerad ohlížel.“

Arma má tak nyní v přípravě bilanci tří výher, remízy a dvou porážek. Další utkání ji čeká už ve středu. Opět na své půdě vyzve rezervu pražské Slavie. Výkop je naplánován na osmnáctou hodinu.

Fotbal, zimní příprava 2020:

FK Ústí nad Labem – Slavia Karlovy Vary 4:1 (2:1)

Branky: 23. Matějka, 42. Strada (pen.), 46. Valenta, 79. Pimpara – 33. Strada (vl.)

FK Ústí: Tvrdoň – Strada, Brak, Pimpara, Hudec B. – Peterka, Valenta, Bílek (46. Richter), Jirkovský (58. Zůza) – Drame (62. A. Černý), Matějka (46. Bassey). Náhradníci: Plachý