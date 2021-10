Pohostinný areál fotbalového klubu Slavoj Bohoušice přivítal v slunném, ale už poněkud chladném podzimním odpoledni pět fotbalových partiček z Litoměřicka, regionu fotbalu zaslíbenému. Zaměstnanecká liga nabízí šanci firmám, školám či různým zájmovým spolkům, aby ukázaly své umění s „kulatým nesmyslem” a porvaly se o hodnotné ceny.

Hrálo se na dvakrát deset minut hrubého času, na zeleném bohušovickém pažitu probíhala vždy souběžně dvě utkání. Poté, co si to v základní skupině rozdal každý s každým, následovalo finále mezi prvním a druhým a boj o bronz mezi třetím a čtvrtým. Pátý už po čtyřech odehraných duelech mohl vyzkoušet teplou vodu v kabině.

Výsledky základní skupiny: Schoeller Křešice - Mondi Štětí 1:2, Glanzstoff – Bohemians - Chládek & Tintěra 1:1, Bohušovická Mlékárna - Schoeller Křešice 0:2, Mondi Štětí - Glanzstoff – Bohemia 8:0, Mondi Štětí - Bohušovická mlékárna 4:2, Schoeller Křešice - Chládek & Tintěra 2:0, Schoeller Křešice - Glanzstoff Bohemia 4:0, Bohušovická mlékárna - Chládek & Tintěra 2:1, Glanzstoff – Bohemia - Mlékárna Bohušovice 3:1, Mondi Štětí - Chládek & Tintěra 7:2.

O 3. místo: Bohušovická mlékárna - Glanzstoff – Bohemia 1:2 po penaltách.

O 1. místo: Mondi Štětí - Schoeller Křešice 1:4.

„Bylo to hratelné, ale podělali jsme to,” zubil se Jan Zezula, brankář celku Chládek & Tintěra. Na rozloučenou dostal sedm branek od Mondi Štětí. „My se lepšili zápas od zápasu, nebyli jsme sehraní. A ještě jsme v prvním duelu přišli o generálního ředitele, byl zraněný. Ale dobrý, hlavní byl pohyb,” řekl geodet – projektant. „Snažil jsem se i v bráně vyměřovat trajektorii, ale viděl jsem přes sluníčko prd,” pobavil všechny přítomné.

To půvabná Lucie Krchová z Bohušovické mlékárny, jediná fotbalistka, bavila především svým fotbalovým uměním. Dokonce dala i gól - a parádní! „Hraji fotbal od malička, teď za Brňany. Hrát s chlapy je lepší, má to víc smysl, je to prostě víc fotbal. Užívám si to,” svěřila se „růže mezi trním”.

V zápase o třetí místo domácí Bohušovická mlékárna prohrála na penalty s fotbalovým seskupením Glanzstoff – Bohemia. „Po špatném rozjedu i čtvrté místo bereme. My jsme totiž rádi, že jsme se vůbec sešli, někteří se na to vyprdli. Ale jinak to bylo fajn,” byl po neúspěchu v rozstřelu brankář Bohušovické Mlékárny Jarda Hrstka mírně rozmrzelý.

Libor Truhlář, vedoucí bronzového celku Glanzstoff – Bohemia, měl ale pochopitelně mnohem lepší náladu. „Vystřídali jsme gólmana, pak to šlo nahoru,” vysvětloval zlepšený výkon svých svěřenců. „My jsme ze školy partnerské firmy, za bronz si kluci zaslouží odměnu.”

Po finálovém zápase, ve kterém Schoeller Křešice porazil 4:1 Mondi Štětí, se na odměnu těšili i hráči vítězného mužstva. A myšleny tím nejsou pouze krásné zlaté medaile, pohár a další ceny od pořadatelů. „Zapijeme to! Bude velká oslava! A že další den není volno? Třeba bude!” pravil tajemně křešický Jakub Šanda.

I poražení byli v pohodě, byť ve vyhecovaném finále mysleli na zlato. „Vyhráli jsme skupinu, tak jsme měli cíle nejvyšší, takže trošku zklamání. Ale celý turnaj je skvělý nápad, bylo to příjemné,” chválil Václav Švancara z Mondi Štětí.