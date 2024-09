"Chci se věnovat svému synovi, který hraje v Teplicích, k tomu mám tříletou dceru. Chtěl jsem, abychom se loučili krajským titulem, ale bohužel je to jinak. Syn je čím dál tím starší a já už nechci lítat po kraji s tím, že ho o víkendech pomalu nevidím vyrůstat. Samozřejmě mě to trochu mrzí vůči kamarádům, ale na prvním místě je jednoznačně rodina a já už chci být hlavně na blízku svým dětem," prohlásil začátkem června v obsáhlém rozhovoru, který spolu s Janem Králíkem poskytli Deníku.

Teď je vše jinak. "Já už hlavně nechtěl jezdit ty dálky, ale říkal jsem, že pokud bude možnost, čas a hlavně pokud budu zdravý, rád se ještě někde proběhnu. Ta příležitost nakonec přišla v Brné, tak hraju tady," usmíval se spokojeně. A ke spokojenosti má důvody, neboť na rodinu má nyní spoustu času. K zápasům vyráží po Ústí nad Labem, z domova na Klíši to má možná blíž do Chlumce než na domácí pažit do Brné. Derby se Střekovem je hned za rohem, nejdelší štreku tak nejspíš absolvuje do Valtířova.

"Navíc netrénujeme, takže mám čas i ve všední dny. Sejdeme se jednou za týden jako parta na zápas. Panuje pohoda, po zápase si dáme klobásu, pivko, posedíme, pokecáme," vypočítává fotbalový život bez stresu a povinností, který si po letech v profesionálním prostředí zase užívá.

KANONÁDA A AREÁL BEZ PROUDU

Góly střílet nezapomněl, hned v úvodním klání vstřelil čtyři, ve zbylých dvou pak po jednom. Ve Svádově zaznamenal proti tamnímu béčku jedinou trefu svého celku při porážce 1:3, stejnou měrou se podílel na drtivé výhře 14:4 nad béčkem Chlumce. "Bylo to vyrovnané utkání, nedali jsme ale šance, které jinak proměňujeme. Chybělo nám i pár kluků, na to se ale nechceme vymlouvat. Prostě se prohrálo a jedeme dál," hodnotil bez emocí zatím jedinou porážku Brné v sezóně.

Proti Chlumecké sportovní šlo o jeden z mála zápasů, který se o víkendu na Ústecku odehrál, ačkoliv v celý areál byl bez elektřiny. "Hřiště máme od Labe celkem daleko a poměrně vysoko, takže když dal okres týmům volnou ruku, nebyl důvod nehrát. Sice to bylo bez elektřiny, výpadek postihl třeba i Vaňov, Přestanov a další lokality, ale nic moc to neovlivnilo," líčil Rilke. "Nic moc to neovlivnilo, teplá voda ve sprchách tekla, ukazatel skóre už nemáme, takže v kabinách akorát nešly zásuvky a světla. Hráli jsme ale už ve dvě odpoledne a kolem páté to pak zapnuli. Hřiště bylo výborně připravené, nebylo ani podmáčené, a výsledek je také dobrý," dodal.

Brná pak potěšila zhruba tři desítky diváků, kteří na jeden z mála víkendových zápasů i přes nepříznivé počasí zavítali, 14 brankami, čtyřmi dalšími přispěl i soupeř. "U nás zůstali spíš starší hráči, kteří už do toho nelítají jako blázni tak, jak to měl výrazně omlazený soupeř. I kluci z Chlumce si ale, stejně jako my, přišli zahrát fotbal, takže to bylo nahoru-dolu, zkrátka atraktivní zápas pro diváky," shrnul na závěr divoké utkání.

Konec kariéry útočníka, který hrál například za Ústí nad Labem, Teplice, Liberec i německý Rostock a rumunskou Kluž se tak odkládá. Na Ligu mistrů, jíž si zahrál během svého působení v Žilině (2008-2011), během kterého nastoupil i proti slovutné Chelsea, už to určitě nebude, ale na okresní třídu to ve 40 letech pořád stačí.